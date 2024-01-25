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ТАСС

ABC: власти Украины в отчаянии из-за неудач в конфликте и усталости союзников

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Президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

По данным газеты, Киев почти во всем зависит от иностранной помощи, но сейчас возникли сложности с ее выделением как в США, так и в ЕС

МАДРИД, 24 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в отчаянном положении, учитывая разногласия с военным руководством страны и коррупцию, а также заблокированную помощь Запада и неудачи в конфликте с Россией. Об этом говорится в статье газеты ABC.

По ее версии, Киев почти во всем зависит от иностранной помощи, но сейчас возникли сложности с ее выделением как в США, так и в ЕС. Издание пишет, что в отчаянии украинский лидер ожидает благоприятного изменения международной обстановки.

Как полагает газета, Зеленский оказался в чрезвычайно сложной ситуации: он терпит неудачу в конфликте с Россией, его союзники устали, коррупция на Украине процветает, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы. Кроме того, в статье говорится о важном факторе появления других международных конфликтов, в частности на Ближнем Востоке.

Отмечается, что инициативы Зеленского ограничиваются единичными и рассредоточенными действиями, которые однако тут же преувеличиваются некоторыми СМИ, создающими образ возможностей, которых на самом деле у Украины нет. Газета полагает, что Зеленский пытается не допустить того, чтобы конфликт прекратил привлекать внимание на фоне остальных международных проблем. При этом, как пишет издание, у России больше шансов на успех. 

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
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