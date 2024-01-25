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Военное обозрение

ВМС Франции усиливают своё присутствие в Красном море оснащенным системами ПВО фрегатом «Эльзас»

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Источник изображения: topwar.ru

Чтобы усилить свое присутствие в Красном море, Национальный флот Франции направил в регион фрегат "Эльзас" класса FREMM DA, оптимизированный для противовоздушной обороны. Французский военный корабль прошел через Суэцкий канал с целью усиления защиты торговых судов от атак ракет и беспилотников йеменских повстанцев-хуситов.

Фрегат "Эльзас", вероятно, заменит фрегат "Лангедок", ранее привлекавшийся к сопровождению и обеспечению безопасности движения торговых судов в Красном море.

"Эльзас" является первым из двух кораблей с системой ПВО, относящихся к классу FREMM DA (Frégate Européenne Multimissions de Défense Aérienne). Второй корабль из этого подразделения - фрегат "Лотарингия", вступил в строй в ноябре 2023 года.

Корабли класса FREMM DA оптимизированы для противовоздушной обороны и оборудованы системами, которые обеспечивают им большую гибкость, чем у судов класса FREMM, предназначенных для противолодочной борьбы. "Эльзас" оснащен многофункциональной РЛС "Геракл", зенитными ракетами Aster 15 и 30, противокорабельными ракетами Exocet MM 40, торпедами MU 90, а также новым вариантом системы боевого управления SETIS и радаром управления огнем.

Развертывание "Эльзаса", вероятнее всего, обусловлено необходимостью усиления подразделений, специализирующихся на противовоздушной обороне, в которые входят американский эсминец типа "Арли Берк" и британский корабль HMS Diamond.

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