Войти
Военное обозрение

Считались непригодными к эксплуатации: армия США восстанавливает тысячи зенитных ракет Stinger

452
0
0

Источник изображения: topwar.ru

23 января 2024 года армия США объявила об успешном завершении крупного проекта по ремонту и модернизации почти 1900 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger FIM-92, которые когда-то считались непригодными к эксплуатации.

В результате предпринятых усилий ПЗРК были восстановлены и находятся в боеготовом состоянии. Как указывается, данная программа под обозначением SLEP позволила сэкономить $50 тыс. на одной ракете по сравнению с затратами на приобретение нового оборудования.

Проект SLEP был запущен в 2017 году на заводе армейских боеприпасов Макалестера (MCAAP). Он приобрел большую актуальность после начала проведения СВО. Программа направлена на продление срока службы 1426 зенитных ракет для армии и 1168 для Корпуса морской пехоты еще на 10 лет.

Работы были связаны с заменой устаревшего микропроцессора Stinger, ракетных двигателей, боеголовок, газогенераторов и прочих компонентов. В результате примерно 70% ранее непригодных к использованию ракет были возвращены на вооружение, что превысило первоначальную оценку о возможности восстановления 1100 ЗУР. Работы были завершены на 4 месяца раньше запланированного 16-месячного графика.

Кроме того, армия США планирует увеличить производство ракет Stinger до 60 в месяц к 2025 году, что на 50% больше текущего показателя. Как указывается, это решение принято в связи с растущим спросом на эти ракеты, особенно после того, как правительство США предоставило Украине около 1500 ПЗРК для противодействия российским войскам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Stinger
Похожие новости
28.08.2023
Из пушек по воробьям с небывалой эффективностью
01.02.2023
"Мы к этому не готовы". События на Украине ужаснули Пентагон
09.09.2022
«Самые точные снаряды США». Пентагон передал Украине Excalibur с GPS-наведением
28.12.2021
"Пора с ними покончить". Что ВСУ планируют в Донбассе
24.11.2021
Кто и зачем провоцирует новую войну в Донбассе
29.07.2021
Европейская система противоракетной обороны – проблемы и перспективы
14.02.2019
Броневики для друзей: Пентагон отправит в Европу "Страйкеры"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 13:28
  • 140
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 25.01 13:07
  • 58713
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.01 12:48
  • 1
"Русские все продумали". Чешский генерал оценил ситуацию на Украине (Forum24, Чехия)
  • 25.01 11:19
  • 0
Кто и зачем нагнетает напряжённость на белорусско-украинской границе?
  • 25.01 10:35
  • 1
В РФ разработали вездеходную платформу для обороны колонн военной техники
  • 25.01 09:55
  • 0
Новая система разведки на Европейском ТВД готова к применению
  • 25.01 05:59
  • 2
Генконструктор РКК "Энергия" представил проект космоплана для РОС
  • 25.01 02:56
  • 377
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.01 02:30
  • 0
Как выглядели бы учения НАТО по отражению агрессии России.
  • 25.01 01:26
  • 12
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 24.01 22:14
  • 0
О соотношении военной силы России и НАТО в Европе
  • 24.01 15:12
  • 178
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 24.01 14:27
  • 0
Объединенное командование сил в Норфолке готово к завоеванию господства в Арктике
  • 24.01 09:59
  • 0
В Скандинавских странах население начало готовиться к войне НАТО с Россией
  • 24.01 01:27
  • 1
Дания приобретет БЛА большой продолжительности полета для использования в Арктике