Считались непригодными к эксплуатации: армия США восстанавливает тысячи зенитных ракет Stinger

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23 января 2024 года армия США объявила об успешном завершении крупного проекта по ремонту и модернизации почти 1900 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger FIM-92, которые когда-то считались непригодными к эксплуатации.

В результате предпринятых усилий ПЗРК были восстановлены и находятся в боеготовом состоянии. Как указывается, данная программа под обозначением SLEP позволила сэкономить $50 тыс. на одной ракете по сравнению с затратами на приобретение нового оборудования.

Проект SLEP был запущен в 2017 году на заводе армейских боеприпасов Макалестера (MCAAP). Он приобрел большую актуальность после начала проведения СВО. Программа направлена на продление срока службы 1426 зенитных ракет для армии и 1168 для Корпуса морской пехоты еще на 10 лет.

Работы были связаны с заменой устаревшего микропроцессора Stinger, ракетных двигателей, боеголовок, газогенераторов и прочих компонентов. В результате примерно 70% ранее непригодных к использованию ракет были возвращены на вооружение, что превысило первоначальную оценку о возможности восстановления 1100 ЗУР. Работы были завершены на 4 месяца раньше запланированного 16-месячного графика.

Кроме того, армия США планирует увеличить производство ракет Stinger до 60 в месяц к 2025 году, что на 50% больше текущего показателя. Как указывается, это решение принято в связи с растущим спросом на эти ракеты, особенно после того, как правительство США предоставило Украине около 1500 ПЗРК для противодействия российским войскам.