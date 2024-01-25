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ТАСС

Дания выделила $13 млн на укрепление кибербезопасности ВСУ

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Флаг Дании
Флаг Дании.
Источник изображения: © Fotolia / uhotti

Дания и другие члены IТ-коалиции подписали соглашение о сотрудничестве в связи с заседанием Контактной группы по обороне Украины

СТОКГОЛЬМ, 24 января. /ТАСС/. Правительство Дании выделило 91 млн крон ($13,26 млн) на укрепление кибербезопасности ВСУ и Министерства обороны Украины. Об этом сообщает Минобороны королевства.

"Пожертвование сделано под эгидой возглавляемой Эстонией и Люксембургом IТ-коалиции для Украины, к которой Дания присоединилась вместе с рядом других стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Дания и другие члены IТ-коалиции во вторник подписали соглашение о сотрудничестве в связи с заседанием Контактной группы по обороне Украины. Помимо Дании, в коалиции участвуют Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Украина и Эстония. На данный момент об оказании финансовой помощи также заявили Люксембург и Эстония.

"Это пожертвование является важным вкладом в долгосрочную поддержку укрепления киберзащиты Украины", - сказал датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

С весны 2022 года Дания выделила Украине около €4,3 млрд на военные и около €408 млн на гражданские цели. 

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Страны
Дания
Италия
Латвия
Литва
Люксембург
Нидерланды
Украина
Эстония
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