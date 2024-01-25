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Военное обозрение

Опередила американский аналог: Китай представил ракету класса «воздух-поверхность» TL-20

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Источник изображения: topwar.ru

На выставке UMEX 2024 в Абу-Даби китайская компания Poly Technologies представила ракету класса «воздух-поверхность» TL-20, которая также известна как высокоточная бомба Tianlong-20.

Данное средство поражения предназначено для использования с различных типов боевых самолетов, включая истребители-«невидимки», такие как Chengdu J-20, или легкие штурмовики, например, Hongdu L-15. TL-20 отличается от традиционных бомб высокоточной боеголовкой.

Для достижения такого уровня точности в ней используется комбинация систем наведения, включая спутниковую навигацию Beidou с защитой от помех, ИНС и возможности фотоэлектрического наведения [то есть за счет базы данных для распознавания целей]. Это позволяет ракете работать даже в условиях сильного противодействия РЭБ.

Разработанная для использования во встроенном бомбоотсеке «стелс»-самолетов, Tianlong-20 имеет максимальную дальность полета от 85 до 95 км при скорости движения 0,9 Маха. Ее относительно компактные размеры 1,8 м в длину со сложенными крыльями, 0,22 м в ширину и 0,24 м в высоту облегчают интеграцию во внутренний оружейный отсек J-20, который имеет габариты 4 м в длину и 2 м в ширину. Это позволяет снаряжать самолет 12 ракетами TL-20 при сохранении истребителем малозаметности.

Как указывается в западной прессе, несмотря на некоторое сходство по внешнему виду и техническим возможностям с американской GBU-53 B, бомбой малого диаметра второго поколения, важно признать, что ракета TL-20 опередила американский аналог.

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Страны
Китай
ОАЭ
США
Продукция
GBU-39
J-20
Компании
Poly Technologies
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