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ТАСС

Картаполов: ГД надо начать работу по признанию Украины террористическим государством

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Источник изображения: Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Предложение поддержал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Депутатам Госдумы следует начать работу над признанием Украины террористическим государством. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на пленарном заседании палаты, комментируя крушение самолета Ил-76 в Белгородской области.

"Пора вернуться к тезису о том, чтобы признать Украину террористическим государством, а его правящий режим - террористической ячейкой", - заявил Картаполов.

Такое предложение поддержал и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Сам говорил об этом не раз - киевский режим необходимо признать террористическим, а всю клику [президента Украины Владимира] Зеленского - "террористической ячейкой", - отметил Слуцкий в Telegram-канале. 

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Страны
Украина
Продукция
Ил-76
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