В Испанию прибыл первый вертолет NH-90 MSPT

ЦАМТО, 24 января. Первый вертолет NH-90 MSPT в тактической транспортной версии для ВМС Испании в середине января был доставлен на предприятие Airbus Helicopters в Альбасете (Испания) для проведения летных испытаний.

В Испанию вертолет прибыл, совершив перелет с объекта компании в Донауверте (Германия), где был собран. На заводе в Ла-Манче первый из семи заказанных NH-90 MSPT (Maritime Spanish Tactical Transport Helicopter) пройдет испытания, связанные с сертификацией уполномоченными органами с целью завершения поставки ВМС Испании в 2025 году.

Как планируется, со следующего года вертолеты NH-90 MSPT будут эксплуатироваться 14-й авиационной эскадрильей на военно-морской базе Рота.

Машина максимальной взлетной массой около 11 т предназначена для тактических транспортных и десантных операций. Вертолет отличается новым усиленным шасси, оснащен автоматической системой идентификации (AIS) для отслеживания кораблей/вертолетов, автоматической системой складывания лопастей несущего винта и хвоста, а также рядом конструкторских решений для применения на море. Кроме того, на вертолете имеется плавучий радиомаяк, позволяющий передавать GPS координаты точки падения в случае крушения.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2018 году Генеральная дирекция вооружений и материального обеспечения (DGAM) Министерства обороны Испании подписала с компанией Airbus Helicopters Espana, входящей в консорциум NHIndustries, контракт стоимостью 1,38 млрд. евро (1,57 млрд. долл.) на поставку 23 дополнительных вертолетов NH-90, включая 10 для FAMET, шесть для ВВС и семь для ВМС. Как сообщалось, 7 вертолетов для ВМС будут поставлены в варианте MSPT для замены устаревших SH-3D.

График поставки предусматривает передачу новых NH-90 в течение 2023-2028 гг. NH-90 MSPT будут поставлены в период с 2025 по 2026 гг. До поставки NH90 ВМС Испании выбрали в качестве временного решения вертолеты SH-60F.