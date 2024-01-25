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ТАСС

В РКК "Энергия" сообщили, что космонавты лунной миссии РФ могут сделать остановку на РОС

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Макет базового модуля Российской орбитальной станции
Макет базового модуля Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Екатерина Москвич/ ТАСС

По словам специалиста отдела баллистики РКК Екатерины Беляевой, есть возможность запустить космонавтов на Луну минуя орбитальные станции по принципу миссий "Аполлон"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российская пилотируемая миссия на Луну может задействовать Российскую орбитальную станцию в качестве перевалочного пункта, сообщила специалист отдела баллистики РКК "Энергия" Екатерина Беляева на XLVIII Академических чтениях по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королевские чтения").

"Предполагается, что "Орел" пристыкуется к РОС, и космонавты будут там ждать пуска разгонного блока", - сказала Беляева.

По ее словам, также есть возможность запустить космонавтов на Луну минуя орбитальные станции по принципу американских миссий "Аполлон". Она отметила, что в таком случае космонавтам придется порядка месяца ждать на орбите выведения разгонного блока, который доставит их к Луне.

Кроме того, Беляева допустила создание Лунной орбитальной станции (ЛОС), которая станет опорным пунктом на орбите естественного спутника подобно перспективной американской станции Lunar Gateway. В таком случае между РОС и ЛОС будет курсировать многоразовый пилотируемый корабль "Рывок", который сможет вмещать до 4 человек.

Как ранее на "Королевских чтениях" рассказал специалист по баллистическому обеспечению полетов РКК "Энергия" Никита Чудинов, плоскость орбиты перспективной Российской орбитальной станции (РОС) позволит отправлять аппараты к Луне каждые 15 суток.

XLVIII Академические чтения по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королевские чтения") проходят в МГТУ имени Н. Э. Баумана с 23 по 26 января. 

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Страны
Россия
США
Проекты
Луна
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