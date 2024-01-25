МИД РФ: Украина поставила под вопрос возможность любых договоренностей, сбив Ил-76

Киев совершил акт безумного варварства, заявил посол по особым поручениям министерства по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Киев совершил акт безумного варварства, сбив Ил-76, и поставил под вопрос возможность любых договоренностей. Об этом заявил в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего полное пренебрежение к человеческой жизни. Они, нарушив договоренности, убили наших летчиков и бойцов сопровождения и "пустили в расход" своих же сограждан, - отметил дипломат, комментируя соответствующий инцидент. - Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей и в каких угодно форматах. Те гарантии что они дают, если еще не нарушили, то непременно нарушат. И в этом нет никаких сомнений".

Как подчеркнул Мирошник, Киев в 2014 году начал войну "со сбития малайзийского пассажирского лайнера MH17, продолжил расстрелом своих же пленных в Еленовке" и сейчас уничтожил 65 человек своих сограждан, "уже живших надеждой на возвращение к своим семьям". "Украинская диктатура принесла их в жертву стремлению демонстрировать "кровавую сущность России", но продемонстрировала свое нацистское бесчеловечное нутро, демонстративно отправив на тот свет тех, за которых они так якобы "боролись" и так ждали, - продолжил посол. - Следствие даст ответы на массу вопросов, которые сопровождают данную трагедию, но оно лишь дополнит фамилиями и подробностями те выводы, которые уже на лицо".

"Преступление совершено киевским режимом, и совершенно не важно, кто именно из состава хунты дал приказ на этот расстрел, согласовали ли его всей нацистской сходкой или это решение одного безумного фанатика. Ответственность настигнет всех", - резюмировал дипломат.