Слуцкий: мир должен понять, какого монстра вскормил коллективный Запад на Украине

Глава комитета Госдумы по международным делам, комментируя крушение самолета Ил-76 в Белгородской области, отметил, что "нелюди не первый раз бьют по своим"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Мировое сообщество должно, наконец, понять, какого монстра коллективный Запад вскормил на Украине. Так глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал ТАСС крушение самолета Ил-76 в Белгородской области.

"Мировое сообщество должно, наконец, понять, какого монстра вскормил коллективный Запад на Украине. Ответственность за военные преступления, такие, как этот бесчеловечный расстрел военнопленных в воздухе, а также экипажа, осуществляющего гуманитарную миссию по их перевозке, несут в раной степени правящие круги в Вашингтоне и Брюсселе", - сказал он.

По словам Слуцкого, "нелюди не первый раз бьют по своим". "Мы помним, как варварской атакой ВСУ на СИЗО в Еленовке летом 2022 года навсегда заставили замолчать таких же украинских военнопленных. Это последовательная тактика государственных террористов", - добавил парламентарий.

Самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена, потерпел крушение в Белгородской области около 11:00 мск. По данным Минобороны РФ, на борту находились 65 украинских военных, 3 сопровождающих и 6 членов экипажа. Причины катастрофы пока не уточняются, на место падения самолета вылетела комиссия Воздушно-космических сил РФ.