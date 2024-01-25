Заявление Украины о получении уникального оружия от Запада объяснили

Украина не получит никакого уникального оружия от Запада в 2024 году, убежден военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил озвученное ранее Киевом заявление об ожидании от Запада оружия, которого «еще нет».

«Они хотят нам сказать про какое-то необычное оружие. Но они просто играют с нами в информационную игру и в запугивание. Никакого супероружия у Запада нет. А если даже и есть что-то такое, то это что-то эксклюзивное, очень дорогое и уникальное, что Запад вряд ли отдаст Украине», — отметил Перенджиев.

По словам военного политолога, страны поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) только то, что уже в полусписанном или даже в списанном виде.

Невозможно, чтобы Запад взял и передал какое-то суперуникальное оружие, но бывшее в употреблении. Такого оружия просто нет. Если оно новое и уникальное, то Запад оставит его себе Александр Перенджиев военный политолог

«Поэтому Украина просто балаболит и пытается играть на наших нервах. Ничего они не получат. [Министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба сам говорил, что если Запад ничего не даст, то ВСУ будут лопатами отбиваться. Может быть, суперуникальные лопаты они и получат», — заключил Перенджиев.

Ранее начальник управления прессы и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк рассказал, что страна в 2024 году получит от Запада новое оружие, которого прежде не было. Также он добавил, что в текущем году ряд государств передаст Киеву большие пакеты помощи.

16 января Кулеба заявил, что, в случае если у Киева закончатся боеприпасы, украинские солдаты вооружатся лопатами и не будут останавливать конфликт.