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Военное обозрение

Спустя полгода в ГУР МО Украины «раскрыли подробности» атаки на военный аэродром в Новгородской области

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Источник изображения: topwar.ru

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины спустя полгода решили «раскрыть подробности» террористической атаки на военный аэродром ВС РФ «Сольцы-2», расположенный в двух километрах от одноименного города в Новгородской области. Диверсия на российской авиабазе была проведена утром около 10:00 мск 19 августа 2023 года.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что военный аэродром был атакован беспилотником коптерного типа, который был обнаружен на подлете расчетом поста внешнего наблюдения и поражался из стрелкового оружия. В результате террористической атаки на территории аэродрома возник пожар, повреждения получил один самолет, никто не пострадал.

Украинские источники утверждают, что военный аэродром ВКС РФ был атакован несколькими БПЛА, в результате чего критические повреждения получил стратегический бомбардировщик Ту-22, а также пострадали еще два самолета. Однако спутниковые снимки, сделанные сразу после совершения диверсии, показали обломки облицовки только Ту-22М3 и якобы его сгоревший остов на взлетно-посадочной полосе. Все остальные самолеты были оперативно эвакуированы. Одновременно в сети появились кадры якобы горящего самолета ВКС РФ.

Сразу после диверсии возникло много вопросов как по подготовленности к защите от террористических атак, организуемых украинскими спецслужбами, против стратегического военного объекта ВС РФ, так и возможности нанесения удара по аэродрому непосредственно с территории Украины.

В принципе, сообщение ГУР МО Украины подтверждает версию того, что дроны были запущены в непосредственной близости с авиабазой. Украинская военная разведка утверждает, что с этой целью на территорию РФ проникла диверсионная группа, которая умудрилась незамеченной преодолеть 600 километров от украинской границы до российского военного объекта в Новгородской области.

Возглавлял группу диверсантов полковник Олег Бабий, личность которого на Украине сейчас активно героизируют. В его родном Львове накануне торжественно открыли мемориальную доску на здании школы, где тот учился. Ранее президент Зеленский лично вручил сыну Бабия «Золотую звезду», являющуюся высшей военной наградой.

Очевидно, что сейчас киевскому режиму как никогда позарез нужны хоть какие-то «герои», которых приходится буквально доставать из запасников. Что и сделали креативные сотрудники ГУР, возглавляемого главным организатором терактов на территории РФ Кириллом Будановым (внесён в список террористов в РФ).

При этом не обошлось без некоторых нестыковок и путаницы, что вполне свойственно киевским пропагандистам. Украинские паблики пишут со ссылкой то ли на некролог, то ли на официальное заявление военной разведки, опубликованное на одном из государственных сайтов, что Бабий был ликвидирован российскими военными 30 августа. В этот день была предпринята попытка атаковать дронами авиабазу в Пскове, в результате которой незначительные повреждения получили четыре самолета Ил-76МД. Тогда якобы возглавляемая полковником диверсионная группа при отступлении попала в засаду, в результате чего и был убит Бабий.

Другие источники утверждают, что главарь диверсионной группы, которому приписывается 9 рейдов в тылу России и 12 диверсий на освобожденных территориях, был ликвидирован как раз во время отступления после атаки на авиабазу в Сольцах 19 августа. Еще более странно звучит утверждение ГУР МО Украины, что группа диверсантов беспрепятственно преодолела пешком 600 километров от границы до аэродрома в Новгородской области, чтобы запустить по нему начиненные взрывчаткой дроны. В то время как Сольцы находятся примерно в 250 километрах от украинской границы.

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