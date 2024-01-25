Ростех показал кадры испытаний арктической версии бронетранспортёра БТР-3Ф

Испытания арктической версии бронетранспортёра БТР-3Ф. Источник: topwar.ru

Новейший российский бронетранспортер БТР-3Ф в версии для Крайнего Севера продолжает проходить испытания. Кадры тестирования машины в зимнем лесу показал Ростех.

О создании арктического варианта бронетранспортера БТР-3Ф стало известно в 2021 году после того, как данную машину показали в рамках международного форума "Армия-2021". Бронетранспортер сохранил все характеристики базовой машины, но поменял окраску, а также приобрел способность действовать при низких температурах до -50 градусов по Цельсию. Машина получила новые гусеницы, уменьшающие давление на грунт и новый двигатель мощностью 450 л.с. Заявленный запас хода - 600 км.

БТР оснащен утепленным корпусом и независимой системой отопления, позволяющей поддерживать плюсовую температуру даже при выключенном двигателе. В зависимости от комплектации он может перевозить до 15 десантников, а также выполнять роль тактического командного пункта и медицинской машины. Он сохранил способность плавать, а также может десантироваться с военно-транспортных самолетов ВТА ВКС РФ и перевозиться на подвеске вертолетов Ми-26.

Испытания арктической версии бронетранспортёра БТР-3Ф. Источник: topwar.ru

В качестве вооружения на "арктический" БТР-3Ф устанавливается дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 12,7 мм. Модуль оснащен интегрированным тепловизором и лазерным дальномером. Имеется возможность размещения беспилотного комплекса разведки.

БТР-3Ф выпускается "Курганмашзаводом", машину разработали в Специальном конструкторском бюро машиностроения (СКБМ).