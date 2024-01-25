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Секунды до ядерного Армагеддона. Ученые не перевели часы Судного дня (The Telegraph UK, Великобритания)

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Часы Судного дня в Вашингтоне. 24 января 2023 года
Часы Судного дня в Вашингтоне. 24 января 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Patrick Semansky

The Telegraph: ученые не стали переводить стрелки часов Судного дня

Ученые не стали переводить стрелки часов Судного дня, и они второй год подряд показывают 90 секунд до "ядерной полуночи", пишет The Telegraph. По мнению экспертов, человечество по-прежнему сталкивается с беспрецедентным уровнем опасности. За минувший год угроза глобального апокалипсиса не уменьшилась.

Ученые считают, что за последние 12 месяцев угроза глобального апокалипсиса не стала меньше

Часы Судного Дня показывают 90 секунд до "ядерной полуночи" второй год подряд, поскольку, по мнению ученых, "человечество продолжает сталкиваться с беспрецедентным уровнем опасности".

Решение оставить стрелки в том же положении, что и в прошлом году, — это самое близкое к полуночи значение за всю историю проекта, — означает, что, по мнению хранителей часов, за минувший год угроза глобального апокалипсиса не стала меньше.

Ученые подчеркнули, что это вовсе не является показателем стабильности в мире.

Рэйчел Бронсон, президент и исполнительный директор совета по науке и безопасности "Бюллетеня ученых-атомщиков", сказала: "Не стоит заблуждаться: решение оставить стрелки часов на 90 секундах до полуночи не является показателем того, что мир стабилен. Наоборот. Правительствам и сообществам во всем мире необходимо срочно действовать. Однако „Бюллетень” питает надежду и испытывает воодушевление, видя, как молодое поколение выходит в первые ряды".

Свое решение оставить стрелки часов на значении, установленном в прошлом году, ученые объяснили военными конфликтами на Украине и в секторе Газа, ядерными угрозами, неспособностью справиться с климатическим кризисом, биологическими угрозами и стремительным развитием искусственного интеллекта.

Время часов Судного дня устанавливается членами Совета по науке и безопасности "Бюллетеня ученых-атомщиков" по согласованию с его советом спонсоров, в который входят девять нобелевских лауреатов.

В заявлении совета говорится следующее:

"Угрожающие тенденции по-прежнему указывают на вероятность глобальной катастрофы. Военный конфликт на Украине и растущая зависимость от ядерного оружия увеличивают риск ядерной эскалации.

Китай, Россия и Соединенные Штаты тратят огромные суммы на расширение и модернизацию своих ядерных арсеналов, что лишь усиливает имеющуюся угрозу ядерной войны из-за ошибки или просчета.

2023-й стал самым жарким годом на Земле за всю историю наблюдений: масштабные наводнения, лесные пожары и другие катастрофы, связанные с климатом, затронули миллионы людей по всему миру.

Между тем стремительные и тревожные изменениями в биологических науках и других разрушительных технологиях ускорились, в то время как правительства предпринимают лишь ничтожные усилия, чтобы взять их под контроль.

Но мир можно сделать безопаснее. Стрелки часов могут отодвинуться от полуночи".

"Соединенные Штаты, Китай и Россия должны начать серьезный диалог"

Ученые предлагают несколько способов "повернуть время вспять".

По их мнению, первым шагом должно стать начало серьезного диалога между Соединенными Штатами, Китаем и Россией, которые, несмотря на их глубокие разногласия, должны обсудить каждую из обозначенных выше глобальных угроз.

"На самом высоком уровне эти три страны должны взять на себя ответственность за экзистенциальную опасность, с которой сейчас сталкивается мир.

Они обладают способностью отвести мир от грани катастрофы. И они обязаны это сделать — открыто, смело и без промедления", — подчеркнули ученые.

Часы Судного дня были созданы в 1947 году учеными, участвовавшими в Манхэттенском проекте, цель которого заключалась в разработке первой атомной бомбы.

Часы должны были стать простым и понятным способом продемонстрировать ту опасность, которую для Земли и человечества несет ядерная война.

Хотя изначально часы Судного дня предназначались для того, чтобы предупреждать людей об угрозе ядерного Армагеддона, со временем при переводе их стрелок стали учитываться и другие угрозы, такие как изменение климата и достижения в области биотехнологий и искусственного интеллекта.

Сначала стрелки часов были установлены на значение 7 минут до полуночи, и со временем — по мере того, как масштабы угроз по всему миру менялись, — стрелки переводились то в одну, то в другую сторону.

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