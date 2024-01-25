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ТАСС

В КТРВ заявили, что не испытывают недостатка в зарубежных заказах

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Экспозиция ракетного вооружения в демонстрационном центре АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) на Международном военно-техническом форуме "Армия 2020" в Кубинке, 24.08.2020. На переднем плане авиационные ракеты Х-38МЛЭ, Х-35УЭ (два обра
Экспозиция ракетного вооружения в демонстрационном центре АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) на Международном военно-техническом форуме "Армия 2020" в Кубинке, 24.08.2020. На переднем плане авиационные ракеты Х-38МЛЭ, Х-35УЭ (два образца) и Х-31ПД (c) bmpd.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Как отметил гендиректор корпорации Борис Обносов, практическое использование в ходе СВО является "лучшей рекламой" для производимого корпорацией вооружения

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в настоящий момент не испытывает недостатка в зарубежных заказах. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Борис Обносов в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что практическое использование в ходе СВО является "лучшей рекламой" для производимого корпорацией вооружения, поскольку там оно противопоставляется "достаточно современному оружию всех стран НАТО, которые тренируются на Украине".

"Поэтому в заказах у нас недостатка нет. Но сегодня тот период, когда мы должны делать все для фронта, все для победы. Это - первая наша задача", - сказал он, предположив, что заявок, полученных Минобороны РФ со всего мира на заключение контрактов по поставкам продукции КТРВ, "не сосчитать". 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
NATO
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