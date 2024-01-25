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ТАСС

Ремонт поврежденной подлодки "Ростов-на-Дону" завершат до конца июня 2024 года

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Моряки на подводной лодке Б-237 "Ростов-на-Дону" во время репетиции парада Победы в Севастополе
Моряки на подводной лодке Б-237 "Ростов-на-Дону" во время репетиции парада Победы в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости, Василий Батанов

Источник в оборонно-промышленном комплексе отметил, что устранением повреждений занимаются корабелы Севастопольского морского завода

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Ремонт поврежденной подводной лодки "Ростов-на-Дону" проекта 636.3 Черноморского флота (ЧФ) будет завершен в июне 2024 года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Корабелы Севастопольского морского завода (филиал Центра судоремонта "Звездочка", входит в ОСК) завершат ремонт "Ростова-на-Дону" и устранят повреждения, полученные 13 сентября 2023 года в результате украинского удара крылатыми ракетами по предприятию, до конца первого полугодия этого года", - сказал собеседник агентства. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

По словам собеседника агентства, головным исполнителем заказа на ремонт субмарины выступает 13-й судоремонтный завод. В работах также участвуют специалисты "Адмиралтейских верфей" (Санкт-Петербург), где была построена подлодка.

Ранее сообщалось, что 13 сентября 2023 года Украина нанесла удар крылатыми ракетами по Севморзаводу, где находились в ремонте большой десантный корабль (БДК) "Минск" Балтийского флота и в плановом ремонте подводная лодка "Ростов-на-Дону" ЧФ. Как сообщило в тот же день Минобороны РФ, "два корабля ВМФ, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов". Также ранее другой источник сообщил ТАСС, что полученные 13 сентября подводной лодкой "Ростов-на-Дону" повреждения не критичны и не приведут к значительному увеличению времени ее нахождения в ремонте.

Незадолго до начавшейся 24 февраля 2022 года специальной военной операции на Украине в акваторию Черного моря вошли несколько БДК Балтийского и Северного флотов ВМФ России. 

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Россия
Украина
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Севморзавод
Проекты
636.3
877 Палтус
БФ
СФ
ЧФ
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