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Известия.ru

Глава КТРВ заявил об эффективности «Циркона» против почти любой ПВО

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» способен преодолеть почти любую противоракетную (ПРО) или противовоздушную (ПВО) защиту противника. Об этом 24 января заявил глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТВР) Борис Обносов.

«Сегодня характеристики «Циркона» крайне высоки, и, конечно, для его перехвата требуется очень эффективная система противоракетной обороны и система ПВО. На мой взгляд, <...> сегодня «Циркон» — это то оружие, которое позволяет нам говорить, что мы можем преодолевать любую защиту врага», — рассказал гендиректор корпорации в ходе интервью телеканалу «Россия 24».

Гендиректор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов сообщил «РИА Новости», что ракетный комплекс будет принят на вооружение ВМФ в этом году. «Циркон» выпускается серийно, и им уже оснащен фрегат «Адмирал Горшков». Экипаж судна уже отработал пуск новой ракеты.

6 января британский аналитик Александр Меркурис напомнил Украине о наличии у России более мощных ракет.

12 декабря военный эксперт Юрий Лямин в беседе с «Известиями» рассказал, что ракету «Циркон» системы ПВО потенциального противника отбить не смогут.

В октябре министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что испытания «Циркона» прошли успешно, и ракета подтвердила все заявленные характеристики. Ракета была запущена из-под воды с подлодки «Северодвинск».


В июне главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте сообщил, что ракетами «Циркон» будут вооружены все строящиеся фрегаты и корветы. При этом ВМФ не откажется от использования крылатых ракет предыдущего поколения.

«Циркон» предназначен для поражения морских целей и возможных ударов по наземным целям. Ракета имеет скорость более 9 Махов, то есть примерно 11 тыс. км/ч, дальность полета составляет до 1 тыс. км. Такую ракету не видно на радиорадарах, а предсказать ее направление практически невозможно, так как она может маневрировать и по горизонтали, и по вертикали.

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