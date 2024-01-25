Китай ввел в эксплуатацию гиперспектральный спутник

Аппарат предназначен для наблюдения за Землей

ПЕКИН, 24 января. /ТАСС/. Китай после серии орбитальных испытаний успешно ввел в эксплуатацию гиперспектральный спутник, предназначенный для наблюдения за Землей. Об этом заявило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Спутник модели "Гаофэнь-5 01А" был отправлен на орбиту 9 декабря 2022 года. Космический аппарат введен в эксплуатацию после длительной серии испытаний с различной полезной нагрузкой, в том числе с коротковолновой гиперспектральной камерой, передало агентство Xinhua информацию CNSA. Гиперспектральная съемка основывается на измерении широкого спектра электромагнитного излучения и позволяет собирать точную информацию о наблюдаемом объекте.

КНР планирует задействовать спутник в самых различных отраслях, в том числе в экологическом мониторинге атмосферы, разведке минеральных ресурсов, оценке урожайности сельскохозяйственных культур, исследовании климата, отмечает агентство. Дополнительно спутник оснащен бортовыми устройствами по контролю воздуха, воды и суши для динамического изучения загрязнения окружающей среды. Как заявляет CNSA, космический аппарат позволит Китаю укрепить усилия по охране окружающей среды и достижению углеродной нейтральности в будущем.