Власти Румынии запланировали на 2024 год крупные закупки вооружений

ЦАМТО, 24 января. Правительство Румынии планирует увеличить оборонный бюджет на 2024 год почти на 45% по сравнению с 2023 годом, сообщает Defense News со ссылкой на официальные источники.

Таким образом, бюджет составит около 95 млрд. леев (20,8 млрд. долл.), что позволит обеспечить крупные закупки вооружений.

Представители Министерства национальной обороны Румынии заявили о планах заключить, как минимум, два крупных контракта – на поставку гусеничных боевых машин пехоты и самоходных гаубиц для Сухопутных войск.

Согласно открытой информации, программа БМП предполагает закупку до 298 новых бронемашин на сумму около 3 млрд. евро (3,3 млрд. долл.). По оценке национальных наблюдателей, основными претендентами являются южнокорейская Hanwha Aerospace с БМП "Редбак", General Dynamics European Land Systems с Ascod, немецкая Rheinmetall с "Линкс" и BAE Systems Hдgglunds с CV-90. Представитель Минобороны Румынии сообщил Defense News, что процедура закупки находится в стадии реализации и подписание контракта ожидается в 2024 году.

В рамках программы приобретения гаубиц Бухарест в настоящее время рассматривает предложения о покупке 54 ед. 155-мм самоходных установок, а также соответствующей вспомогательной техники, оборудования и боеприпасов. Бюджет этого проекта оценивается в 4,2 млрд. леев (920 млн. долл.). В число известных претендентов входят немецкая Krauss-Maffei Wegmann с Panzerhaubitze 2000, южнокорейская Hanwha Aerospace с K9 "Тандер" и турецкая BMC с T-155 "Фиртина". Предположительно, контракт на поставку гаубиц также будет подписан в 2024 году.

Кроме того, "на очереди" находится покупка Румынией истребителей F-35. Ориентировочная стоимость 32 самолетов составляет 6,5 млрд. долл. Бухарест намерен подписать письмо с предложением и принятием предложения в 2024 году, и рассматривает возможность заказа еще 16 истребителей в долгосрочной перспективе.

По оценке оборонного аналитика из Бухареста Александру Георгеску, прогнозируемая структура расходов соответствует усилиям правительства по повышению военной мощи за счет ускорения закупок после начала конфликта на Украине. Основное внимание уделяется оснащению Сухопутных войск и Военно-воздушных сил.

Как ожидается, иностранные партнеры будут сотрудничать с румынскими оборонными компаниями, в частности, в рамках компенсационных соглашений. С этой целью правительство учредило Румынское агентство по технологическому и промышленному сотрудничеству в области безопасности и обороны. В последние годы также увеличилось количество межправительственных закупок, и Румыния все чаще прибегает к таким сделкам при покупке систем вооружения.

Аналитик заявил, что около 40% нового оборонного бюджета будет направлено на закупку оружия для замены техники советских времен. Кроме того, правительство намерено использовать значительную часть средств на модернизацию производственных мощностей.