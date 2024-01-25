Войти
ТАСС

В КТРВ заявили, что применение УМПК для авиабомб увеличивает дальность их планирования

476
0
0
Борис Обносов
Борис Обносов.
Источник изображения: КТРВ

Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов сообщил, что стояла задача в короткие сроки разработать и адаптировать управляющие модули, которые могли быть адаптированы к свободно падающим бомбам

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Применение универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб увеличивает дальность их планирования до десятков километров. Об этом сообщил генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Есть свободно падающие бомбы, которые практически невозможно точно навести на какой-либо объект. Кроме того, для их использования самолет должен зайти в зону действия врага, а там, естественно, есть система ПВО, которая ставит под угрозу носитель, а, главное, пилота и штурмана. Поэтому стояла задача в короткие сроки разработать и адаптировать управляющие модули, которые могли быть адаптированы к свободно падающим бомбам, позволяя им достигать дальности планирования в несколько десятков километров и поражать цели с высокой точностью. Эта задача была решена", - сказал Обносов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Похожие новости
24.08.2020
Истребительский спрос: ВКС получат новейшие ракеты по рекордному контракту
21.06.2017
Искусство видеть цель
07.12.2016
США готовят космическое ПРО
26.05.2014
События на Украине могут негативно повлиять на уровень цен на российское ракетное вооружение
17.01.2014
Китай создал гиперзвуковую ракету, способную прорвать американскую систему ПРО
04.12.2013
"Тактическое ракетное вооружение" в 2013 году увеличило производство
28.08.2007
Чудеса на виражах. Cалон в Жуковском в высоких технологиях
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 13:07
  • 58713
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.01 12:48
  • 1
"Русские все продумали". Чешский генерал оценил ситуацию на Украине (Forum24, Чехия)
  • 25.01 11:19
  • 0
Кто и зачем нагнетает напряжённость на белорусско-украинской границе?
  • 25.01 10:35
  • 1
В РФ разработали вездеходную платформу для обороны колонн военной техники
  • 25.01 09:55
  • 0
Новая система разведки на Европейском ТВД готова к применению
  • 25.01 09:14
  • 139
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 25.01 05:59
  • 2
Генконструктор РКК "Энергия" представил проект космоплана для РОС
  • 25.01 02:56
  • 377
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.01 02:30
  • 0
Как выглядели бы учения НАТО по отражению агрессии России.
  • 25.01 01:26
  • 12
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 24.01 22:14
  • 0
О соотношении военной силы России и НАТО в Европе
  • 24.01 15:12
  • 178
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 24.01 14:27
  • 0
Объединенное командование сил в Норфолке готово к завоеванию господства в Арктике
  • 24.01 09:59
  • 0
В Скандинавских странах население начало готовиться к войне НАТО с Россией
  • 24.01 01:27
  • 1
Дания приобретет БЛА большой продолжительности полета для использования в Арктике