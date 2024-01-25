В КТРВ заявили, что применение УМПК для авиабомб увеличивает дальность их планирования

Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов сообщил, что стояла задача в короткие сроки разработать и адаптировать управляющие модули, которые могли быть адаптированы к свободно падающим бомбам

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Применение универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб увеличивает дальность их планирования до десятков километров. Об этом сообщил генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Есть свободно падающие бомбы, которые практически невозможно точно навести на какой-либо объект. Кроме того, для их использования самолет должен зайти в зону действия врага, а там, естественно, есть система ПВО, которая ставит под угрозу носитель, а, главное, пилота и штурмана. Поэтому стояла задача в короткие сроки разработать и адаптировать управляющие модули, которые могли быть адаптированы к свободно падающим бомбам, позволяя им достигать дальности планирования в несколько десятков километров и поражать цели с высокой точностью. Эта задача была решена", - сказал Обносов.