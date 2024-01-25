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ЦАМТО

Севмаш в 2023 году выполнил обязательства по линии ВТС на авианосце "Викрамадитья"

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Авианосец "Викрамадитья" ВМС Индии
Авианосец "Викрамадитья" ВМС Индии.
Источник изображения: © AP Photo/Saurabh Das

ЦАМТО, 24 января. Севмаш (входит в ОСК) в 2023 году в полном объеме выполнил работы по линии военно-технического сотрудничества на авианосце "Викрамадитья" ВМС Индии.

Об этом в интервью журналу "Завод" сообщил генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко.

В 2023 году, согласно условиям договора, специалисты Севмаша выполнили поставку ЗИП на авианосец, оказали техническое содействие в дооборудовании цехов ремонта вооружения и на объектах берегового базирования.

В ноябре 2023 года исполнилось 10 лет, как авианосец "Викрамадитья", переоборудованный из авианесущего крейсера, несет службу в ВМС Республики Индия.

"Это яркий пример качества, – подчеркнул генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко. – Это проект, который прошел проверку временем, морями и взаимоотношениями, в том числе и международными. Мы хорошо помним годы работы с инозаказчиком по ремонту и модернизации корабля. Это была крупнейшая сделка между двумя странами в сфере ВТС. Колоссальный и бесценный опыт для верфи".

Ремонт и модернизация авианосца стали временем внедрения инноваций и обновления производства. В мировом судостроении нет аналогов работ, проведенных Севмашем в части переоборудования корабля из одного проекта в другой.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".

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Страны
Индия
Продукция
Адмирал Горшков
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Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
Авианосец
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