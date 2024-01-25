Возможным покупателем является Азербайджан: Сербия продала крупную партию САУ Nora-B52

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Президент Сербии Александр Вучич сообщил о подписании контракта с неназванной страной, предусматривающего поставку крупной партии колесных самоходок: речь идет о 48 САУ Nora-B52 стоимостью €311 млн.

Ранее предполагалось, что покупателем является Алжир, однако глава Сербии отрицал продажу данного оружия этому африканскому государству. Имеется вероятность, что указанные САУ предназначаются для Азербайджана, который таким образом может реагировать на массовые закупки артиллерии Арменией, которая к тому же ведет переговоры о приобретении французских самоходок CAESAR.

Nora-B52, разработанная сербской оборонкой, в базовом исполнении имеет ствол калибра 155/52 мм, хотя возможна 152-мм адаптация. Темп огня составляет до четырех выстрелов в минуту, а эффективная дальность – 32,5 км для стандартного осколочно-фугасного боеприпаса, до 41,5 км при использовании снаряда с донным газогенератором и до 52 км при применении VLAP (с донным газогенератором и ракетным двигателем).

В настоящее время ведется работа над увеличением объема зарядной каморы до 25 литров (с текущих 23 л), благодаря чему можно будет использовать более мощный метательный заряд и увеличить максимальную дальность огня. В производимом в настоящее время варианте Nora-B52 М21 (на экспортных рынках Nora-B52 NG) несет 30 снарядов.

Безэкипажная башенная система может быть интегрирована на различные типы грузовиков с приводом 8x8, включая КАМАЗ, MAN или FAP. В настоящее время Nora-B52 в различных вариантах находится на вооружении Сербии, Кении, Кипра, Бангладеш и Мьянмы.