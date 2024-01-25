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Военное обозрение

Ростех нарастил выпуск двигателей для боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3

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Источник изображения: topwar.ru

Ростех нарастил выпуск двигателей для боевых машин пехоты на фоне проходящей спецоперации, обеспечивая выпуск необходимой военным бронетехники. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Барнаульский завод транспортного машиностроения "Барнаултрансмаш" в 2,5 раза увеличил производство двигателей для БМП-2 и БМП-3. Удалось это сделать за счет расширения производства и технического перевооружения предприятия. Завод активно обновляется, в начале этого года поставлено новое современное высокотехнологичное оборудование, возводятся новые производственные объекты. Предприятие в прошлом году увеличило штат с 1,4 тысячи до 2,5 тысячи сотрудников, планируется дополнительный набор на различные специальности.

"Барнаултрансмаш" является центром компетенций дизелестроения и специализируется на изготовлении моторов для БМП-2 и БМП-3

- сообщили в Ростехе.

Увеличение выпуска двигателей на "Барнаултрансмаше" позволило "Курганмашзаводу" нарастить выпуск новых боевых машин пехоты БМП-3, очень востребованных в зоне спецоперации, а также модернизированных БМП-2 с боевым модулем "Бережок". На сегодняшний день эти две БМП являются основной легкой бронетехникой, применяемой пехотой в зоне ВО. Новая и модернизированная техника поставляется в войска практически ежемесячно, объемы выпуска выросли кратно.

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
Компании
Курганмашзавод
Ростех
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