Корабли советского проекта 1331М ВМС Индонезии получат турецкие ракеты ATMACA

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Вооруженные силы Индонезии в последние годы развиваются в усиленном темпе. Их модернизация осуществляется за счет обширного кредитования, главным образом зарубежного. В частности, процесс обновления проходит местный флот.

Так, в ноябре 2022 года был заключен контракт, предусматривающий поставку турецких ПКР ATMACA («Ястреб»). Как указывается в издании SavunmaSanayiST, в скором времени начнется их отгрузка. ВМС страны планируют оснастить турецкими ракетами внушительный перечень вымпелов, в частности корветы класса Parchim и Fatahillah, патрульные катера класса FPB-57. Всего ими будет снаряжен 41 боевой корабль индонезийского флота.

Parchim представляют собой малые противолодочные корабли советского проекта 1331М. Для ВМФ СССР было построено 12 единиц, для ГДР – 16. После воссоединения Германии все немецкие МПК оказались в распоряжении Берлина и в 1992 году были проданы Индонезии, где они были классифицированы как корветы.

Примечательно, что данные корабли из ракетного вооружения снаряжены исключительно ЗУР. После получения турецких ПКР ATMACA они превратятся в многоцелевые платформы, способные бороться как с подводными, так и надводными целями.