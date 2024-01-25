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ТАСС

FT: ВСУ вынуждены экономить боеприпасы на передовой из-за их нехватки

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Полученные вооруженными силами Украины американские 155-мм кассетные артиллерийские снаряды М864, июль 2023 года
Полученные вооруженными силами Украины американские 155-мм кассетные артиллерийские снаряды М864, июль 2023 года.
Источник изображения: социальные сети

Как отметила газета, российская армия наносит все более мощные удары

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ), столкнувшись с нехваткой артиллерийских снарядов, вынуждены экономить их на передовой в то время, как российская армия наносит все более мощные удары. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на свидетельства украинских военных.

По словам командира одного из взводов ВСУ, артиллеристы в последние несколько недель расходуют ежедневно максимум 2 тыс. снарядов по сравнению с 8 тыс. летом 2023 года. "Действительно, боеприпасов не хватает", - приводит издание слова старшего офицера украинской артиллерийской бригады.

Командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, как напоминает газета, сообщил в конце декабря журналистам, что украинские войска столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов из-за отсутствия военной помощи со стороны Запада. Это вынудило их свернуть некоторые операции. Он также отметил, что войска сталкиваются с дефицитом боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Stormer, Avenger и Stinger.

Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее попросил западных партнеров помочь Киеву решить эту проблему, назвав усиление артиллерийского потенциала одной из ключевых потребностей ВСУ.

Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс подписал контракт на $1,2 млрд на закупку артиллерийских боеприпасов. Речь идет примерно о 220 тыс. боеприпасов калибра 155 мм, которые активно используют украинские военные. 

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Страны
Украина
Продукция
Stinger
Проекты
NATO
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