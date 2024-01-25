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Морская пехота США улучшит систему ПВО из-за СВО

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MADIS Mk 1
Система противовоздушной обороны (ПВО) Marine Air Defense Integrated System Mk 1 (MADIS Mk 1).
Источник изображения: US DoD

Корпус морской пехоты (КМП) США работает над оперативным развертыванием новых систем противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» и MADIS. Они позволят бороться с современными угрозами, выявленными в ходе специальной военной операции (СВО), пишет Popular Mechanics.

«После 20 лет ведения партизанских войн морская пехота, как и армия США, увидела, что возможности ее сил противовоздушной обороны атрофировались в пользу специальных подразделений», — пишет издание. Автор подчеркивает, что КМП еще не сталкивался с угрозой серьезных дронов или крылатых ракет, но в будущем морпехам придется противостоять современному оружию.

Новые системы позволят восстановить потенциал ПВО морской пехоты. Отмечается, что «Железный купол» улучшит защиту морской пехоты от большинства воздушных угроз, за исключением боеголовок баллистических ракет и высоколетящих самолетов. Максимальная дальность ракет «Железного купола» составляет более 60 километров.

«Железный купол» будет защищать стационарные позиции КМП, а мобильные группы морпехов планируют прикрыть комплексами Marine Air Defense Integrated System (MADIS). Версия Mk 1 на базе бронеавтомобиля несет пулемет, пушку калибра 30 миллиметров, ракеты Stinger и оптические системы наведения. Вторая модификация повторяет набор вооружения MADIS Mk 1, который дополнили радаром кругового обзора и системой управления.

В октябре стало известно, что КМП США испытал систему MADIS Mk 1 на полигоне Юма в штате Аризона. Новые системы повысят эффективность существующих батальонов маловысотной противовоздушной обороны, которые используют переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и радары на шасси бронеавтомобилей M1114 HMMWV.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
HMMWV
Stinger
Железный купол
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