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ТАСС

В Словакии считают, что помощь Украине ведет к нищете и смерти

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Авдеевка, вслед за Мариуполем и Артемовском, подверглась сильным разрушениям. Фото Reuters
Авдеевка, вслед за Мариуполем и Артемовском, подверглась сильным разрушениям. Фото Reuters.

По словам вице-спикера Национального совета республики Любоша Блахи, контрнаступление Украины провалилось

БРАТИСЛАВА, 24 января. /ТАСС/. Украина проигрывает, ее контрнаступление провалилось, помощь ей ведет лишь к нищете и смерти. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии, социал-демократ Любош Блаха.

"Украинцам не на что обижаться. Словакия оказывает им огромную помощь, людям [гражданам республики] это уже надоело. Ни к чему это не ведет, лишь к нищете и смерти, - написал он. - [Премьер-министр Словакии Роберт] Фицо сказал правду об Украине. О ней начинают писать и западные СМИ: да, Украина проигрывает. Контрнаступление потерпело фиаско, а не было бы денег от США и Евросоюза, так Украина бы не пережила и двух недель. Режим [президента Украины Владимира] Зеленского не имеет ничего общего с демократией. Оппозиция [на Украине] преследуется. Недавно, вообще, в тюрьме [там] умер иностранный журналист".

Блаха считает финансовую помощь, которую Украине оказывает ЕС, "вливанием миллиардов в черную дыру". Украина, по его словам, одно из наиболее коррумпированных государств.

"Россия никогда не уйдет из Крыма и Донбасса", - написал Блага. Украине, по его словам, не удалось продвинуться на фронте "ни на миллиметр".

"Роберт Фицо говорит правду. В Киеве происходит нормальная жизнь. Войны на [ее] востоке и вовсе не должно было бы быть, если бы не Запад", - написал вице-спикер. 

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