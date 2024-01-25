Источник изображения: topwar.ru

Прямо на передовой российские военные модернизировали танк Т-72Б3М, существенно усилив безопасность экипажа. Он очень хорошо защищен от вражеских ударов, которые зачастую неспособны нанести ему значительный ущерб.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, об этом рассказал командир взвода танкистов с позывным «Волк-61».

Силами бойцов боевая машина хорошо защищена от мин, снарядов и беспилотников противника. Все это помогает сохранять жизни экипажа и боеспособность техники.

В частности, на машину установили дополнительные броневые листы с динамической защитой, решетки. Также добавлены ящики ЗИП. Имеется установка радиолокационной борьбы, спасающая технику от вражеских дронов-камикадзе. Добавлены динамическая защита и цепи, защищающие поддон танкового заряда. Для защиты бортов и задней части используются дополнительные бронелисты, динамическая защита и кумулятивные решетки. Таким образом, танк хорошо защищен и способен выдержать не одно попадание.

Важно, что все оснащение является съемным, то есть при необходимости передислокации все быстро демонтируется, устанавливаются баки, и танк уходит на марш.

Боевая машина участвует в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении, эффективно уничтожая технику, личный состав и укрепления противника. Так, недавно ее экипаж уничтожил замаскированную позицию пулеметного расчета ВСУ. Танк работает в составе бронегрупп, осуществляя огневую поддержку действующим здесь мотострелковым и штурмовым подразделениям.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru