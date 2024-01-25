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Военное обозрение

Эстония направит своих военных инструкторов в Британию для подготовки украинских военнослужащих

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Источник изображения: topwar.ru

Эстония приняла решение внести свой вклад в подготовку украинских военнослужащих, военные инструкторы республики присоединятся к миссии Interflex. Об этом говорится в сообщении Минобороны Эстонии.

В Таллине посчитали, что возглавляемая Великобританией миссия по подготовке военнослужащих ВСУ не может обойтись без эстонских военных инструкторов. Теперь Минобороны республики готовит к отправке на британскую территорию группу инструкторов, которые должны передать свои знания защитникам Украины. Эстонцы очень надеются, что подготовленные ими украинцы будут еще лучше противостоять "агрессии России".

Эстония приняла решение о присоединении к возглавляемой Великобританией миссии Interflex по обучению военнослужащих ВС Украины

- заявил глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур.

При этом эстонцы продолжат подготовку украинцев и на своей территории в рамках тренировочной миссии Евросоюза. Какие именно дисциплины преподают эстонские военные инструкторы военнослужащим ВСУ, никто не знает. В Эстонии предпочитают об этом не говорить, а украинцы молчат.

Ранее многие украинские военные раскритиковали подготовку в Европе заявив, что иностранные инструкторы ничего не дали из того, что могло бы пригодится в окопах в войне против российской армии. По их словам, у них просто нет опыта боевых действий против армии уровня России. Как США, так и Европа, привыкли воевать с боевиками, а не с регулярными армиями.

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