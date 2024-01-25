Пентагон пообещал Украине первые истребители F-16 в этом году

ЦАМТО, 24 января. Цель Пентагона состоит в том, чтобы Украина начала использовать первые истребители F-16 в 2024 году.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет издание Politico со ссылкой на помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

По словам представителя оборонного ведомства, "хорошая новость" заключается в том, что Запад продолжает решать вопрос передачи Украине истребителей.

"Несколько украинских летчиков проходят подготовку на базе ВВС в США, и цель состоит в том, чтобы Украина начала эксплуатацию этих самолетов позднее в этом году", – говорится в публикации.

Как напоминает агентство, Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских летчиков управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.