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ТАСС

Захарова назвала манипуляциями заявления о мире от стран, поставляющих оружие Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, речь идет о вовлеченности в продолжение боевых действий на стороне киевского режима

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Заявления о мирных переговорах от стран, поставляющих оружие Украине, являются политическими манипуляциями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

"Если заявления [о мирных переговорах] звучат от государства, от режима, от представителей страны, которая поставляет вооружения киевскому режиму, спонсирует его, не важно как, осуществляет переброску собственных вооружений, закупает старое советское вооружение в третьих странах и передает его режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, передает деньги, обучает военнослужащих ВСУ, не важно, мы понимаем, о чем идет речь - о вовлеченности в продолжение боевых действий на стороне киевского режима. Значит, все разговоры о неких мирных инициативах - это из разряда политических манипуляций", - сказала дипломат.

Захарова отметила, что не может быть никаких переговорных процессов с теми, "кто поставляет вооружения киевскому режиму, исповедующему терроризм как основной инструмент реализации своей преступной деятельности". 

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Страны
Россия
Украина
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