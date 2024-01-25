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Известия.ru

В РФ разработали вездеходную платформу для обороны колонн военной техники

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В России создали вездеходную платформу «Сарацин» для мобильных групп в зоне СВО

В России разработали вездеходную платформу, предназначенную для передвижения мобильных боевых групп в качестве обороны колонн военной техники. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика уникальной машины ООО «Арго» Константин Багдасаров в среду, 24 января.

Платформа носит название «Сарацин». Всего на данный момент созданы три разновидности этой машины: легкая, средняя и тяжелая. Легкий «Сарацин» сконструирован с использованием шасси Niva Legend в форм-факторе «багги», его демонстрация состоится уже в этом году на выставках «Экспотехностраж» в Санкт-Петербурге и форуме «Армия» в парке «Патриот» в городе Кубинка.

Тяжелый «Сарацин» — это трехосная машина 6х6 на платформе «УАЗа».

При этом все виды платформы не предусматривают установку брони. По словам Багдасарова, это позволит увеличить маневренность и снизить заметность, объяснил он «РИА Новости».

Разработчик сообщил, что две такие машины уже находятся в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине и успешно применяются российскими военными. При этом один из «Сарацинов» участвует в боях с декабря 2022 года. Ни одна из платформ не пострадала.

«Применяют эти машины казачьи отряды, которые структурно входят в состав Росгвардии», — уточнил Багдасаров.

Кроме того, он рассказал, что «Сарацины» можно использовать для развертывания «кочующих боевых точек»: группа на платформе прибывает на точку, проводит огневое поражение противника, после чего она сразу же способна вернуться в безопасную зону.

«На этих машинах можно разместить минометный дивизион из трех–четырех 120-миллиметровых минометов. При наличии таких групп время на развертывание и стрельбу — минимальное. Возьмем три машины: скорострельность миномета при правильной стрельбе — до 10 выстрелов в минуту, то есть за минуту выстреливается до 30 мин, площадь поражения от такого залпа больше гектара, после чего машины тут же снялись и уехали», — пояснил разработчик.

Он также уточнил, что отсутствие брони на машинах не представляет опасности для военных: солдаты защищены бронежилетами, а при попадании вражеского снаряда в корпус «Сарацина» у них есть время и возможность в минимальное время покинуть платформу.

Ранее, 23 января, стало известно, что в России подходят к концу испытания разработанных холдингом «Высокоточные комплексы» антидроновых мини-ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК), которые должны поступить в зону проведения спецоперации на Украине. Испытываемые снаряды заточены под ликвидацию малых беспилотников, квадрокоптеров, а также FPV-дронов.

В декабре прошлого года польский портал Interia сообщил, что появление на фронте российского самоходного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Панцирь-СМ» создаст серьезные проблемы для украинской армии. Этот комплекс может идентифицировать малоразмерные цели на расстоянии до 75 км, а использование новых управляемых ракет увеличивает дальность перехвата до 40 км. Разработчики увеличили возможности системы по обнаружению и нейтрализации целей на высоте от 15 до 18 км.

В том же месяце холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что российские разработчики модернизировали ЗРПК «Панцирь», повысив точность его ударов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и дальнобойным ракетам. Кроме того, уточнялось, что был досрочно выполнен государственный оборонный заказ 2023 года на поставку данного вида техники Вооруженным силам (ВС) РФ. Предприятие, расположенное в Туле, продолжает выпускать зенитные ракетно-пушечные комплексы с опережением графика.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Высокоточные комплексы
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
25.01.2024 10:35
Сколько можно говорить,что первоначальное задание на БМПТ по опыту Афгана было сопровождение колонн. Потом когда война в Афгане закончилась перешли к сопровождению танков. И сейчас это прекрасная машина сопровождения, так как все технические решения заложенные в ней остались.
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