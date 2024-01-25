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ЦАМТО

ВС Бельгии получили первые бронеавтомобили JLTV

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Источник изображения: Фото: Bataljon Jagers te Paard

ЦАМТО, 24 января. Разведывательный батальон СВ Бельгии объявил о получении первой партии новых легких бронемашин JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) американской компании Oshkosh Defense.

Данные ББМ должны заменить бронемашины LMV "Линкс", состоящие на вооружении СВ Бельгии. Техника, изображенная на прилагаемых к сообщению фотографиях, пока имеет песочную окраску.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2020 года американская компания Oshkosh Defense одержала победу в тендере на поставку ВС Бельгии 322 бронемашин управления и связи CLV (Commando en Liaison Voertuigen). После одобрения закупки кабинетом министров страны в октябре 2020 года, Министерство обороны страны заключило с Oshkosh Defense прямой коммерческий контракт на поставку бронеавтомобилей JLTV, оснащенных бельгийскими системами связи. Стоимость заказа оценивается в 134,7 млн. евро. Поставка первых бронемашин была запланирована на 2023 год.

Бронемашины будут использоваться для управления и связи и обеспечат защиту личного состава от мин и самодельных взрывных устройств (СВУ).

В соответствии с требованиями Долгосрочной программы усиления обороноспособности Бельгии (Strategic Vision), машины CLV придут на смену 437 состоящим на вооружении с 2007 года бронеавтомобилям "Линкс" компании Iveco, которые планируется списать к 2026 году. Новые ББМ отличаются улучшенной защитой расчета и позволят вооруженным силам противостоять существующим и перспективным угрозам при развертывании. Быстрое списание ББМ "Линкс" объясняется появлением трещин на бронекорпусах из-за большой массы навесной брони и оборудования.

Подразделения СВ Бельгии будут эксплуатировать 302 бронемашины CLV, а 20 ед. техники будут выполнены в версии санитарной машины. Как планируется, на 135 бронемашинах будут интегрированы разработанные FN Herstal дистанционно управляемые модули вооружения DeFNder Light с 7,62-мм пулеметом.

Закупка бронемашин CLV согласуется с программой CaMo (Capacite Motorisee / Motorized Capability), предусматривающей модернизацию парка бронетехники ВС Бельгии совместно с Францией.

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Страны
Бельгия
США
Франция
Продукция
JLTV
Компании
FN Herstal
Iveco
Oshkosh
Проекты
2020-й год
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