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Военное обозрение

«Современный и надёжный»: Германия передаст Украине списанные вертолёты Sea King

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Источник изображения: topwar.ru

Германия поставит Украине многоцелевые вертолеты Sea King, снимаемые с вооружения немецких ВМС. Соответствующее заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус по итогам "Рамштайна".

Берлин принял решение передать Киеву шесть списанных вертолетов Sea King Mk41 вместе с запчастями. Кроме того, Германия проведет подготовку украинских пилотов к эксплуатации этих винтокрылых машин. О сроках поставки и других подробностях ничего не известно, поэтому сказать, когда появятся эти вертолеты на вооружении ВМС Украины нет возможности.

Писториус назвал Sea King "современным и надежным" вертолетом, который поможет Украине контролировать акваторию Черного моря, а также высаживать десанты. Отмечается, что это первая немецкая поставка такого рода. Ранее немцы вертолеты Киеву не передавали.

Sea King - современный и надежный вертолет, который поможет украинцам в самых разных сферах - от разведки над Черным морем до транспортировки солдат. Это первая поставка из Германии такого рода

- заявил немецкий министр.

Стоит отметить, что для Украины вертолеты Sea King не являются чем-то новым, ранее три аналогичных машины Киеву поставила Великобритания. Вертолеты своим ходом перелетели с британской территории на Украину. Первый в январе прошлого года, последний в мае. Все три вертолета постройки конца 70-х - начала 80-х годов прошлого века, входили в состав ВМС Великобритании и были списаны в 2015-2016 годах, поскольку данная модель вертолета была снята с вооружения британского флота. В ВМС Украины они используются в роли поисково-спасательных.

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Страны
Великобритания
Германия
Украина
Продукция
Mark 41
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