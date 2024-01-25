В России разработали оптическую систему выявления снайперов и диверсантов

В конструкторском бюро "Талламхо" пояснили, что прибор в дальнейшем направят для испытаний в зону спецоперации

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российские специалисты создали оптическую систему выявления снайперов и диверсантов "Ронин", способную вычислять географические координаты наблюдаемого объекта при отсутствии привязки к местности. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро (КБ) "Талламхо".

"Нами разработана система "Ронин" - многофункциональное изделие, собранное из гражданских запчастей. Выполняет три функции - разведка, охрана, наведение. Разведка предполагает вычисление географических координат наблюдаемого объекта при отсутствии привязки к местности. Охрана предполагает выявление любой оптики, включая пассивную, направленную со стороны противника в нашу сторону. Что касается наведения - это та же охрана, но с привязкой к автоматической оружейной платформе. То есть, после обнаружения цели наше орудие автоматически прицеливается и ведет огонь", - заявили в организации.

Специалисты КБ рассчитывают завершить работу над изделием в феврале, в дальнейшем прибор будет направлен для испытаний в зону СВО. "Система "Ронин" работает в инфракрасном диапазоне. Изделие уже испытывалось, но не применялось в боевых условиях. В настоящее время проходит заключительный этап разработки, рассчитываем, что в феврале система будет полностью готова. В дальнейшем планируется провести испытания аппарата в зоне спецоперации", - сообщили в "Талламхо".

Габариты изделия составляют порядка 25 см. "Система выглядит как десятидюймовый планшет, с обратной стороны прикреплены блок питания и плата, обрабатывающая сигналы. Помимо небольшого размера система отличается невысокой стоимостью. Наше бюро создано под эгидой команды главы региона [Чечни] Рамзана Кадырова, испытания изделия проводились в Российском университете спецназа", - уточнили в КБ.

Конструкторское бюро "Талламхо" ("Следопыт") создано в 2022 году и базируется в Грозном (Чеченская Республика). Организация специализируется на IT-разработках двойного назначения.