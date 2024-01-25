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Военное обозрение

В австрийскую армию начали поступать новые внедорожники для замены Pinzgauer

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Pinzgauer
Грузовик повышенной проходимости Pinzgauer Steyr Puch. Источник: pinzgauer-rus.ru.

Австрийская армия начала получать на вооружение военные внедорожники, которые Минобороны страны заказало у итальянского автопроизводителя Iveco в 2020 и 2023 годах, пишет Europäische Sicherheit & Technik.

В материале говорится, что контракт предусматривает поставку 70 внедорожников для руководящего состава армии и 55 – в качестве платформы для обновления тактической сети связи (TCN). В целом, данный процесс призван положить начало постепенной замене 900 устаревших Pinzgauer, которые стоят на вооружении в австрийских войсках с 1970 года.

Как пишет издание, Military Utility Vehicle (MUV) от Iveco Defense Vehicles — это военизированная версия Iveco Daily. Австрия заказала двухосную машину с системой полного привода (4х4). В качестве силовой установки служит двигатель Euro III мощностью 130 кВт. При допустимой общей массе до семи тонн на полезную нагрузку может приходиться до 4-х.

Вариант внедорожника, предназначенный для тактической сети связи оснащен радио- и коммуникационным оборудованием, позволяющим обеспечивать автономность элементов TCN. Помимо радиостанций, к нему относятся маршрутизаторы, серверы, коммутаторы, модульные распределительные коробки и, что не менее важно, генераторы мощностью 6 кВА.

Как заявляют в самой Iveco, MUV - это надежная и высокомобильная военная машина, предназначенная для решения широкого и разнообразного спектра оперативных задач. Она чрезвычайно маневренна и может использоваться в широком диапазоне климатических условий.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Компании
Iveco
Проекты
2020-й год
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