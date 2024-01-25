Глава МИД Швейцарии сообщил о четырех встречах по украинской "формуле мира"

На них обсуждались 10 пунктов, но не каждый из них "можно рассматривать в качестве отправной точки для мирных переговоров с Россией", отметил Иньяцио Кассис

ООН, 24 января. /ТАСС/. Четыре заседания на уровне советников по нацбезопасности проводилось по "формуле мира", продвигаемой властями Украины. Об этом сообщил во вторник на брифинге глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

"Состоялись 4 встречи на уровне советников по национальной безопасности, на них обсуждались 10 пунктов "мирной формулы" по Украине", - сказал он. По словам главы внешнеполитического ведомства, стороны "пришли к выводу, что среди 10 пунктов есть полезные элементы, но, конечно, не каждый пункт можно рассматривать в качестве отправной точки для мирных переговоров с Россией". Он не раскрыл подробностей относительно состава участников и дат проведения этих встреч.

Кассис также констатировал, что без диалога с Россией достичь мира на Украине невозможно. "Если вы хотите пойти по пути мира, вам нужен политический диалог. А если вы запрещаете политический диалог между двумя странами, то невозможно быть вовлеченным в мирный процесс", - ответил он на просьбу журналиста прокомментировать юридический запрет Киева на переговоры с Москвой.

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд заявила после встречи 15 января с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что он попросил ее страну организовать мирную конференцию высокого уровня и в Берне положительно отреагировали на это предложение. В свою очередь Кассис отметил на пресс-конференции в Давосе 14 января, что в дискуссию о мирном урегулировании необходимо включить Россию.

Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин прокомментировал швейцарскую инициативу, заявив в интервью газете Sonntags Zeitung, что в нынешнем виде она обречена на провал. В первую очередь это связано с желанием навязать "формулу мира", "которая является набором ультиматумов в адрес России". Дипломат подчеркнул, что нельзя разговаривать на языке ультиматумов с Москвой, которая не видит возможности работы в таком формате. Он также пояснил, что в отсутствие РФ "мирный саммит" будет означать лишь очередной раунд бесплодных консультаций, которые не смогут привести к конкретному результату, а без российского участия любые разговоры об урегулировании на Украине "бессмысленны и лишены каких-либо перспектив".

Зеленский, выступая в ноябре 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Азовском и Черном морях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии отметил, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий, Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжит специальную военную операцию.