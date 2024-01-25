Войти
ТАСС

Глава МИД Швейцарии сообщил о четырех встречах по украинской "формуле мира"

450
0
0
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

На них обсуждались 10 пунктов, но не каждый из них "можно рассматривать в качестве отправной точки для мирных переговоров с Россией", отметил Иньяцио Кассис

ООН, 24 января. /ТАСС/. Четыре заседания на уровне советников по нацбезопасности проводилось по "формуле мира", продвигаемой властями Украины. Об этом сообщил во вторник на брифинге глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

"Состоялись 4 встречи на уровне советников по национальной безопасности, на них обсуждались 10 пунктов "мирной формулы" по Украине", - сказал он. По словам главы внешнеполитического ведомства, стороны "пришли к выводу, что среди 10 пунктов есть полезные элементы, но, конечно, не каждый пункт можно рассматривать в качестве отправной точки для мирных переговоров с Россией". Он не раскрыл подробностей относительно состава участников и дат проведения этих встреч.

Кассис также констатировал, что без диалога с Россией достичь мира на Украине невозможно. "Если вы хотите пойти по пути мира, вам нужен политический диалог. А если вы запрещаете политический диалог между двумя странами, то невозможно быть вовлеченным в мирный процесс", - ответил он на просьбу журналиста прокомментировать юридический запрет Киева на переговоры с Москвой.

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд заявила после встречи 15 января с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что он попросил ее страну организовать мирную конференцию высокого уровня и в Берне положительно отреагировали на это предложение. В свою очередь Кассис отметил на пресс-конференции в Давосе 14 января, что в дискуссию о мирном урегулировании необходимо включить Россию.

Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин прокомментировал швейцарскую инициативу, заявив в интервью газете Sonntags Zeitung, что в нынешнем виде она обречена на провал. В первую очередь это связано с желанием навязать "формулу мира", "которая является набором ультиматумов в адрес России". Дипломат подчеркнул, что нельзя разговаривать на языке ультиматумов с Москвой, которая не видит возможности работы в таком формате. Он также пояснил, что в отсутствие РФ "мирный саммит" будет означать лишь очередной раунд бесплодных консультаций, которые не смогут привести к конкретному результату, а без российского участия любые разговоры об урегулировании на Украине "бессмысленны и лишены каких-либо перспектив".

Зеленский, выступая в ноябре 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Азовском и Черном морях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии отметил, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий, Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжит специальную военную операцию. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Швейцария
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Похожие новости
03.10.2019
Грузия online (Грузия): Абхазия давно перестала существовать
19.03.2019
Российский эксперт: транспортировка грузов в Армению через Абхазию и Южную Осетию не является приоритетной задачей (Interpressnews, Грузия)
01.07.2014
США готовы разоружаться
14.05.2014
Новый старый мир
24.04.2014
Россия - не НАТО. Минобороны пересматривает отношения с Североатлантическим блоком
09.12.2013
Очень разные профессионалы
25.11.2013
Что осталось от былой военной мощи Украины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 13:07
  • 58713
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.01 12:48
  • 1
"Русские все продумали". Чешский генерал оценил ситуацию на Украине (Forum24, Чехия)
  • 25.01 11:19
  • 0
Кто и зачем нагнетает напряжённость на белорусско-украинской границе?
  • 25.01 10:35
  • 1
В РФ разработали вездеходную платформу для обороны колонн военной техники
  • 25.01 09:55
  • 0
Новая система разведки на Европейском ТВД готова к применению
  • 25.01 09:14
  • 139
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 25.01 05:59
  • 2
Генконструктор РКК "Энергия" представил проект космоплана для РОС
  • 25.01 02:56
  • 377
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.01 02:30
  • 0
Как выглядели бы учения НАТО по отражению агрессии России.
  • 25.01 01:26
  • 12
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 24.01 22:14
  • 0
О соотношении военной силы России и НАТО в Европе
  • 24.01 15:12
  • 178
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 24.01 14:27
  • 0
Объединенное командование сил в Норфолке готово к завоеванию господства в Арктике
  • 24.01 09:59
  • 0
В Скандинавских странах население начало готовиться к войне НАТО с Россией
  • 24.01 01:27
  • 1
Дания приобретет БЛА большой продолжительности полета для использования в Арктике