Военнослужащие ВС РФ показали работу новейших БПЛА «Суперкам»

Новейшие разведывательные беспилотные летальные аппараты «Суперкам» группировки войск «Восток» осуществляют круглосуточное дежурство над позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ 24 января показало боевую работу расчетов беспилотников.

«Работаем с ним порядка трех месяцев. Нареканий вообще нет. Эта штука всегда вернется домой, даже если РЭБ его заглушит. «Орлан» тоже штука хорошая, но «Суперкам» намного проще запускать и в управлении простая. Позволяет высоту небольшую держать, а значит, и в камеру лучше можно будет всё разглядеть — блиндажи, солдат противника и что они делают порой бывает видно. А еще его неслышно, да и сам он такой незаметный. Оптическое оборудование у него одно из самых лучших, думаю, в данной линейке», — рассказал о беспилотнике «Суперкам» оператор роты БПЛА с позывным Араб.

Боевой расчет состоит из двух человек. Они могут подойти незамеченными куда угодно и работать практически из любой позиции. Для того, чтобы полностью развернуть оборудование и запустить беспилотный летательный аппарат в небо, требуется не больше 15 минут. Чтобы придать летательному аппарату первоначальный импульс, используют специальное устройство — так называемую эластичную катапульту.

БПЛА «Суперкам» может работать в условиях радиоэлектронного подавления противника, так как имеет высокую степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Беспилотник — электрический и почти бесшумный, летает на высоте около двух км, поэтому его сложно обнаружить.

Собранные данные в режиме реального времени передаются на пункт управления. Одна из задач расчетов БПЛА — проверка перемещений подразделений противника за последние сутки.

«Работа борта осуществляется, в основном, по авионике. На экране монитора мы видим значения заданной скорости, высоты и уровень сигнала», — пояснил старший оператор БПЛА с позывным Кок.

Боевое дежурство обычно длится около шести часов. «Суперкам» возвращается к операторам, приземляясь с помощью парашюта. Вместо него в небо оправляют другой аппарат. Наблюдение за противником не прекращается ни на минуту.

Расчеты беспилотников также корректируют нанесение по противнику ударов артиллерии, танков и других боевых машин. От момента обнаружения цели до нанесения поражения проходит несколько минут.

18 января военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил: если сравнить западные и российские беспилотники, можно заметить, что они во многом похожи. Однако России удалось обогнать конкурентов по некоторым направлениям. Он отметил, что ударные дроны, такие как «Ланцет», крайне сложно перехватить.

10 января военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев прокомментировал данные американского издания Newsweek о преимуществах российского беспилотника «Куб». Он отметил, что их практически невозможно обнаружить, скорость их передвижения очень высока и они умеют с большой эффективностью уничтожать объекты, а также переносят разные виды снарядов.

21 ноября 2023 года на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что объемы поставок беспилотников в российскую армию выросли в 16 раз по сравнению с началом 2022 года. Он уточнил, что в интересах спецоперации в постоянном режиме, два-три раза в месяц, уточняются задачи государственного оборонного заказа.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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