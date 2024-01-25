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Известия.ru

Экипаж корабля ЧФ выполнил поиск мин беспилотным подводным аппаратом

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Экипаж корабля противоминной обороны Черноморского флота (ЧФ) выполнил поиск мин с использованием беспилотного подводного аппарата. Отдел информационного обеспечения Черноморского флота 24 января показал фрагмент работы в акватории Черного моря.


В условиях реальной минной опасности, обусловленной активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий, тральные силы ЧФ выполнили разведывательный поиск мин на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря.

Во время разведывательного поиска экипаж противоминного корабля Черноморского флота отработал порядок действий по поиску подводных объектов в едином противоминном контуре с использованием новейших гидроакустических станций и современного телеуправляемого беспилотного подводного аппарата.

На первом этапе подводный объект был обнаружен личным составом боевого поста корабельной гидроакустической станции. Затем на воду спустили телеуправляемый беспилотный подводный аппарат. Его оператор квалифицировал находку как якорную мину. После этого тросорезом мину освободили от якоря, и она поднялась над поверхностью воды, где была уничтожена.

В целях отработки противодействия угрозам со стороны подводных диверсантов экипаж корабля выполнил профилактическое гранатометание как ручным способом, так и применяя противодиверсионный гранатомет ДП-64.

29 ноября 2023 года в Минобороны РФ сообщали, как фрегат Черноморского флота ударил четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины. Надводные корабли различных классов вместе с самолетами и вертолетами морской авиации осуществляют патрулирование в акватории у Крымского полуострова.

17 октября военное ведомство сообщило об обнаружении безэкипажного катера ВСУ в акватории Черного моря. Морская авиация Черноморского флота уничтожила его.


Спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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