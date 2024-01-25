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РИА Новости

В России создали вездеходы "Сарацин" для мобильных групп в зоне СВО

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Военнослужащие
Военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

В России создали вездеходную платформу "Сарацин" для мобильных групп в зоне СВО

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В России создана высокоманевренная вездеходная платформа "Сарацин", предназначенная для работы мобильных боевых групп и сопровождения колонн бронетехники в зоне СВО, в разработке учтен опыт применения мобильных групп и "кочующих огневых позиций", сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной машины ООО "Арго" Константин Багдасаров.

"Сегодня мы предлагаем войскам вездеходную мобильную платформу "Сарацин". По сути это машина для мобильных боевых групп и охранения колонн военной техники" - сказал он.


По словам Багдасарова, специалистами "Арго" разработаны три версии "Сарацина": легкая, средняя и тяжелая. "Тяжелый "Сарацин" — трехосная машина 6х6 на платформе УАЗ, в основе легкого "Сарацина" — компоненты шасси Niva Legend в форм-факторе "багги".

Легкий вариант платформы планируется продемонстрировать в 2024 году на выставках "Экспотехностраж" (Санкт-Петербург) и форуме "Армия" (Кубинка, парк "Патриот").

Без брони, но эффективный

Багдасаров отметил, что, анализируя применение мобильных групп в зоне СВО, а также опыт эксплуатации бронеавтомобилей, "Сарацин" решили сделать небронированной платформой, добившись благодаря этому высокой малозаметности и маневренности машины.

"Мобильность "Сарацина" достигается в том числе и за счет того, что и класс защиты у него "нулевой". Я избрал такой подход, потому что сегодня и у любых бронированных машин по факту нулевая защищенность – все они пробиваются "на раз-два", и не только дронами, но и кумулятивными снарядами, которые стали очень мощным средством начиная с 40-х годов прошлого века", - пояснил разработчик.

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По словам гендиректора "Арго", в зоне СВО находятся два экспериментальных образца "Сарацина", оснащенных противотанковыми управляемыми ракетами, одна из этих машин выполняет боевые задачи с декабря 2022 года.

"Сегодня в зоне СВО, а именно в ЛНР, находятся два перспективных образца "Сарацинов" — одна машина на фронте с декабря 2022 года, другая – с августа 2023-го. Обе они сделаны под запуск ПТУРов. Обе не покидали поля боя, и как видите, несмотря на отсутствие брони – "живые". Применяют эти машины казачьи отряды, которые структурно входят в состав Росгвардии", - сказал Багдасаров.

По его словам, машины типа "Сарацин" могут стать эффективной платформой для так называемых "кочующих огневых точек", способных быстро прибыть на линию боевого соприкосновения, совершить развертывание и огневое поражение противника, после чего сразу же переместиться в безопасное место.

"На этих машинах можно разместить минометный дивизион из трех-четырех 120-миллиметровых минометов. При наличии таких групп время на развертывание и стрельбу – минимальное. Возьмем три машины: скорострельность миномета при правильной стрельбе – до 10 выстрелов в минуту, то есть за минуту выстреливается до 30 мин, площадь поражения от такого залпа больше гектара, после чего машины тут же снялись и уехали", - пояснил разработчик.

Багдасаров подчеркнул, что бойцы на таких легких багги защищены от стрелкового оружия бронежилетами, а в случае попадания в машину или подрыва поблизости снарядов у них будет шанс оперативно эвакуироваться и спастись.

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
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