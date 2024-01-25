Кулеба упрекнул партнеров в "бесконечных дискуссиях" вместо производства боеприпасов

Украинский министр иностранных дел также назвал проблемой "задерживающиеся поставки" ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Украина испытывает недостаток в артиллерийских боеприпасах, но Запад не всегда в состоянии восполнить нехватку, несмотря на обещания. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Welt.

"Когда мы говорим на политическом уровне с ЕС и НАТО, с отдельно взятыми правительствами, то все выступают за увеличение производства [артиллерийских боеприпасов]. Но когда дело доходит до принятия конкретных решений, мы видим, как наши партнеры иногда тонут в бесконечных дискуссиях. Проблема в том, что у нас нет на это времени", - отметил Кулеба.

По его словам, недостаточное количество артиллерийских боеприпасов "было проблемой с самого начала". Киев констатирует, что "западная оборонная промышленность не способна производить достаточные объемы". "Все солдаты и офицеры сообщают, что Россия превосходит нас по количеству имеющихся артиллерийских боеприпасов", - добавил он. Также министр назвал проблемой "задерживающиеся поставки ракет для [ЗРК] Patriot".

Кроме того, глава украинского МИД заявил, что Киев "продолжает обсуждать с правительством Германии" вопрос поставок ракет Taurus. "И я считаю, что нет такой темы, которая была бы закрыта раз и навсегда", - считает Кулеба. "Нам не нужны ракеты большой дальности, которые предоставили западные партнеры, для нападения на Москву или любую другую часть России. Нам нужен Taurus для уничтожения российской военной инфраструктуры <…>", - добавил украинский министр.