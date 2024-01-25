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ТАСС

Спикер парламента: Словакия продолжит реализацию военных коммерческих контрактов с Киевом

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Первые две переданные Украине 155-мм/52 самоходные гаубицы Zuzana 2 по контракту от ноября 2022 года на производство и поставку 16 таких систем. Дубница-над-Вагом (Словакия), 01.08.2023
Первые две переданные Украине 155-мм/52 самоходные гаубицы Zuzana 2 по контракту от ноября 2022 года на производство и поставку 16 таких систем. Дубница-над-Вагом (Словакия), 01.08.2023.
Источник изображения: KONŠTRUKTA-Defence

Петер Пеллегрини отметил, что отношение республики к Украине нужно оценивать по конкретным делам, а не по политическим заявлениям

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Словакия продолжит осуществлять реализацию военных коммерческих контрактов с Украиной. Об этом заявил журналистам выдвинувший свою кандидатуру в президенты Словакии спикер парламента социал-демократ Петер Пеллегрини по итогам состоявшейся встречи с главой Европарламента Робертой Метсола.

"Я подтвердил, что Словакия не остановит контракты частного характера, которые реализуются даже на полугосударственных оружейных заводах, где производятся боеприпасы. Не будет ликвидировано и предприятие, которое по инициативе Германии было создано на востоке Словакии, где ремонтируется вышедшая из строя [украинская] военная техника. Я также декларировал, что Словакия уже не будет направлять из собственных запасов на Украину никакие оружейные системы, потому что уже не имеет их. Это надо воспринимать как факт, а не то, что [Словакия] отворачивается от Украины", - сказал Пеллегрини.

Он особо отметил, что отношение Словакии к Украине нужно оценивать по конкретным делам, а не по политическим заявлениям. Братислава продолжает на государственном уровне оказывать Киеву гуманитарную и техническую помощь, помощь в разминировании территории, направляются грузы по линии министерства здравоохранения. Более конкретно о такой поддержке Украины, как сказал Пеллегрини, будет говорить словацкий премьер-министр Роберт Фицо с украинским коллегой Денисом Шмыгалем во время встречи, которая состоится в Ужгороде.

Партии правительственной коалиции, как сказал Пеллегрини, еще не обсуждали вопрос, поддержит ли Словакия на предстоящем саммите Евросоюза выделение 50 млрд евро Украине. Братислава, по его словам, будет настаивать на жестком контроле за их использованием, чтобы они не были раскрадены. "Государства - члены [ЕС] должны быть уверены, что часть этих средств не пропадет в какой-то коррупционной системе", - подчеркнул спикер парламента. Определенные финансовые ресурсы из этой суммы, как считает руководство республики, должны быть направлены на развитие инфраструктуры соседствующих с Украиной восточных районов Словакии. 

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Страны
Германия
Словакия
Украина
Проекты
Евросоюз
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