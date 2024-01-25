Эксперт НАТО о цели маневров блока: хотим убедить Россию кое-что не делать (Ouest-France, Франция)

Нынешние маневры НАТО на берегах Балтики отличаются числом участников: 90 000 солдат Североатлантического блока, подтверждает рекорд с 1988 года Ouest-France. Цель — убедить Россию "не рыпаться", поэтому наша страна сразу названа условным противником. На этом фоне разговоры о "мягком сдерживании" — для отвода глаз.

Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий союзных сил НАТО в Европе, объявил в четверг 18 января, что НАТО собирается запустить на этой неделе беспрецедентные по масштабам учения с участием 90 000 тысяч солдат и что продлятся учения до мая. Но что это будут за маневры? И кто примет в них участие? Выясняем через 5 ответов на самые естественные вопросы.

Вопрос первый. В чем состоит цель маневров

Эти учения, названные Steadfast Defender ("Несгибаемый защитник") призваны имитировать реакцию Североатлантического альянса на нападение со стороны "сравнимого по силе противника".

Очевидно, что это сценарий с имитацией араки со стороны России. "Цель учений – убедиться, что Североатлантический альянс способен реально перебросить подкрепления на свою восточную границу", подтверждает вышеуказанную "легенду учений" Жером Пеллистранди, главный редактор французского журнала Défense nationale. Поэтому учения пройдут на прилегающих к балтийскому морю территориях, включая Польшу и страны Прибалтики.

"Речь не идет о том, чтобы угрожать России, - напоминает слышанное от командующих Жером Пеллистранди, сам закончивший военную академию Сен-Сир. "Наше послание России – предупреждение, чтобы она кое-что не сделала, а не угроза насчет нашего намерения что-то сделать с ней". Во время учений Steadfast Defender НАТО проверит, способна ли она как военная организация "проецировать силу" на своей восточной границе, а не на территории противника.

"Это будет прежде всего штабное учение, - продолжает Пеллистранди. – Мы просто проверим, можем ли мы срочно перебрасывать на восток личный состав и технику должным образом – так, как это надо будет сделать в случае операции на востоке". Будет проверяться все: логистика, координация всех средств, включая финансовые, - все это будет проверяться.

Вопрос второй. Кто будет участвовать?

Всего, как и было сказано, 90 000 военнослужащих. Им будут помогать 50 военных кораблей, 80 самолетов и 1100 танков и бронированных машин.

31 страна – член НАТО оправит свои контингенты. Присоединится, как это было уже много раз в прошлом с маневрами НАТО, и Швеция. Эта страна надеется вступить в НАТО в течение ближайших месяцев.

Если же говорить о самых активных участниках учений, то бросается в глаза большое количество британцев. Лондон пошлет на это учение до 20 000 человек. "Британцы чувствуют себя очень затронутыми тем, что происходить на Украине", - объяснрил Пеллистранди.

Вопрос третий. В чем уникальность этих учений по сравнению с другими натовскими маневрами?

"Это учение охватит все стороны военных действий", - объясняет Пеллистранди. "Будут работать вместе и авиаторы, и морпехи, и батальоны пехотинцев. Проведение таких маневров постоянно приведет к тому, что мы наконец-то задействуем весь потенциал НАТО".

Вопрос четвертый. Эти учения и вправду беспрецедентны по количеству участников?

Отвечаем – да, последний раз такие масштабные проводились только в 1988 году, на излете холодной войны.

Вопрос пятый. Какой "месседж" мы хотим послать?

Безусловно, к военному аспекту на этих учениях добавится коммуникационный. Надо вернуть себе некоторые боевые рефлексы, которые атрофировались за прошедшие после холодной войны годы. Наше послание – направлено России. Проведенные в Румынии в ответ на действия России в феврале 2022 года учения подтвердили, что с боеготовностью у НАТО не так хорошо, как ожидалось.

Все эти трудности лишь подчеркивают необходимость и важность этих учений.