В главном штабе ВМФ заявили, что Россия никогда не уступит контроль Севморпути

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС - В командовании Военно-морского флота РФ сообщили, что Россия никогда не согласится уступить свой приоритет в контроле Северного морского пути (СМП).

"Вывод здесь однозначный: контроль за Северным морским путём со стороны России необходим, исходя из принципов целесообразности, логичности, продуктивности и безопасности", - сказал в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда" главный штурман ВМФ России контр-адмирал Эдуард Луйк.

"Наша страна никогда не уступит свой приоритет в использовании и управлении СМП, который складывался на протяжении нескольких веков", - заявил он.

"Действия России по регламентированию судоходства по СМП следует считать действиями, направленными на защиту морской среды и обеспечение международной экологической безопасности", - сказал контр-адмирал.

"В настоящее время некоторые страны во главе с США крайне негативно реагируют на то, что наша страна устанавливает условия пользования СМП для мирового сообщества", - сообщил Луйк.

"Северный морской путь является выгодной транспортной коммуникацией, которая простирается в непосредственной близости к северным территориям России. Это позволяет говорить о том, что иностранные суда в любом случае не смогут пройти весь СМП без согласия нашей страны на их пропуск через свои суверенные воды", - сообщил представитель главного штаба ВМФ РФ.

"Неарктическое государство не сможет осуществлять свою деятельность в регионе без согласия прибрежного арктического государства предоставить свою территорию для швартовки иностранных судов, обеспечить их средствами связи, проводить спасательные операции в случае стихийных бедствий, реализовывать в случае необходимости природоохранные мероприятия и совершать прочие действия, необходимые для безопасного использования СМП", - заявил Луйк.

В декабре 2019 года начальник российского Генштаба Валерий Герасимов назвал Севморпуть "исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией". Он тогда сказал, что Россия против присутствия на Севморпути иностранных военных кораблей.

В мае 2021 года командующий Северным флотом Александр Моисеев отверг идею международного управления Северным морским путем. "Весьма интенсивно обсуждаются вопросы о свободе навигации по Северному морского пути и интернационализации управления им. Позиция Российской Федерации в этом вопросе неоднократно высказывалась руководством государства, в том числе руководством военного ведомства. Россия настаивает на особом порядке использования данной коммуникации", - сказал тогда Моисеев.