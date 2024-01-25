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ТАСС

ФРГ отправит Киеву шесть вертолетов Sea King

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Переданный Великобританией вооруженным силам Украины бывший поисково-спасательный вертолёт Westland Sea King HU.5 (украинская регистрация UR-H034, бывший британский военный номер ZA134, серийный номер WA895) во время промежуточной посадки в аэропорту Антв
Переданный Великобританией вооруженным силам Украины бывший поисково-спасательный вертолёт Westland Sea King HU.5 (украинская регистрация UR-H034, бывший британский военный номер ZA134, серийный номер WA895) во время промежуточной посадки в аэропорту Антверпена (Бельгия), 13.05.2023.
Источник изображения: Walter van Brempt / www.scramble.nl

Минобороны Германии не уточнило, когда поставка будет осуществлена

БЕРЛИН, 23 января. /ТАСС/. Германия "пообещала Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King". Об этом сообщило Минобороны ФРГ в X (ранее Twitter).

В публикации не уточняется, когда поставка будет осуществлена.

"Sea King - современный и надежный вертолет, который поможет украинцам в самых разных сферах - от разведки над Черным морем до транспортировки солдат. Это первая поставка из Германии такого рода", - приводятся в сообщении слова министра обороны Бориса Писториуса.

По его словам, обеспечение воздушной безопасности ФРГ "остается приоритетом".

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил €27 млрд с февраля 2022 года. Правительство Германии увеличит помощь с 4 млрд до 8 млрд евро в 2024 году. 

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Германия
Украина
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