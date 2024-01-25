Йеллен и Шмыгаль обсудили запрашиваемые у Конгресса $11,8 млрд для Украины

В пресс-службе Минфина США отметили, что оказание финансовой помощи украинской стороне поможет ей "продвинуть интересы национальной безопасности США в глобальном масштабе"

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен и украинский премьер-министр Денис Шмыгаль обсудили в режиме видеоконференции запрашиваемые американской администрацией у Конгресса $11,8 млрд бюджетных ассигнований для Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минфина США.

"Министр Йеллен подтвердила усилия администрации по обеспечению прямой бюджетной поддержки в размере $11,8 млрд в рамках дополнительного запроса в Конгресс в сфере национальной безопасности и подчеркнула важность скорейшего утверждения Конгрессом финансовой помощи Украине", - отмечается в документе.

По версии американских властей, оказание финансовой помощи украинской стороне поможет ей "продвинуть интересы национальной безопасности США в глобальном масштабе". При этом, продолжили в ведомстве, "три четверти потребностей Украины в финансировании из внешних источников в 2024 году будут покрываться другими сторонами, помимо Соединенных Штатов".

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон несколько раз предупреждал о намерении увязать оказание дальнейшей поддержки Украине с ужесточением контроля над южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партией по этим вопросам продолжаются.