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ТАСС

Правительство Канады намерено помочь Украине с обучением пилотов F-16

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: By Usaf/ Getty Images

Оттава также передаст Киеву 10 многоцелевых катеров, сообщил министр национальной обороны Уильям Блэр

ОТТАВА, 23 января. /ТАСС/. Правительство Канады передаст Украине 10 многоцелевых катеров, а также предоставит инструкторов и самолеты для обучения в Европе украинских пилотов полетам на истребителях-бомбардировщиках F-16.

Об этом говорится в заявлении канадского министра национальной обороны Уильяма Блэра по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по координации поставок Киеву оружия и военной техники.

"На встрече министр Блэр объявил о передаче [Киеву] 10 многоцелевых катеров компании Zodiac Hurricane Technologies общей стоимостью 20 млн канадских долларов ($14,9 млн - прим. ТАСС)", - отмечается в документе. Эти катера могут использоваться как для доставки войск и грузов, так и для проведения разведывательных операций. Как ожидается, обучение управлению и передача этих катеров ВСУ завершится до конца весны 2024 года.

Кроме того, Оттава перечислит на обучение в Европе украинских пилотов управлению истребителями F-16 15 млн канадских долларов ($11,1 млн). В пресс-релизе уточняется, что эта программа обучения начнется в феврале 2024 года и будет продолжаться в том числе в 2025 году.

Отмечается, что с февраля 2022 года Канада оказала Украине военную помощь на 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд), а также обучила 40 тыс. солдат и офицеров ВСУ. 

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Страны
Канада
Украина
Продукция
F-16
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