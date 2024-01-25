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Военное обозрение

«Перегружают украинскую ПВО»: в польской прессе оценили применение противокорабельных ракет П-35

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Пуск крылатой ракеты П-35 по морской мишени из БРК "Утес" в ходе учений Черноморского флота России в Крыму
Пуск крылатой ракеты П-35 по морской мишени из БРК "Утес" в ходе учений Черноморского флота России в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Василий Батанов

В западной прессе публикуется информация о применении российскими войсками противокорабельных ракет П-35 при нанесении ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ.

Их задача состоит не в поражении конкретной цели, а в том, чтобы перегрузить украинскую противовоздушную оборону

- говорится в издании Defence24.

Как указывается, П-35 в отличие от новых ракет не представляет большой проблемы для систем ПВО ВСУ, поскольку ее легко обнаружить с помощью РЛС:

П-35 – это большая ракета старого поколения, которая выглядит на радаре как самолет и может быть легко обнаружена.

Данная ПКР разрабатывалась в 1950-е годы, была введена в эксплуатацию в 1962 году и производилась до 1983 года. На вооружении ВС РФ она состоит в двух исполнениях – в виде мобильных пусковых установок «Редут» и в качестве стационарного берегового комплекса «Утес» на Крымском полуострове (куда ракеты доставляются на стартовые позиции с подземных складов на специальных тележках с электроприводом).

Почти наверняка цель П-35 состояла не в том, чтобы поразить конкретную цель, а в том, чтобы заставить украинцев израсходовать одну из своих зенитных ракет. П-35 в настоящее время имеют практически нулевую стоимость, а на их утилизацию пришлось бы выделять средства. В то же время ракеты систем Patriot, IRIS-T, NASAMS или даже Hawk стоят не менее нескольких сотен тысяч долларов за штуку

- отмечается в польской прессе, оценив применение П-35.

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Страны
Россия
Продукция
NASAMS
Patriot ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
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