«Перегружают украинскую ПВО»: в польской прессе оценили применение противокорабельных ракет П-35

В западной прессе публикуется информация о применении российскими войсками противокорабельных ракет П-35 при нанесении ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ.
- говорится в издании Defence24.
Как указывается, П-35 в отличие от новых ракет не представляет большой проблемы для систем ПВО ВСУ, поскольку ее легко обнаружить с помощью РЛС:
Данная ПКР разрабатывалась в 1950-е годы, была введена в эксплуатацию в 1962 году и производилась до 1983 года. На вооружении ВС РФ она состоит в двух исполнениях – в виде мобильных пусковых установок «Редут» и в качестве стационарного берегового комплекса «Утес» на Крымском полуострове (куда ракеты доставляются на стартовые позиции с подземных складов на специальных тележках с электроприводом).
- отмечается в польской прессе, оценив применение П-35.