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ТАСС

Украинский олигарх Тарута заявил о некомпетентности Зеленского и его команды

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Сергей Тарута
Сергей Тарута.
Источник изображения: Зураб Джавахадзе/ ТАСС

По его словам, западные союзники Киева давили на Украину, чтобы она начала свое контрнаступление, которое не имело шансов на успех

МАДРИД, 23 января. /ТАСС/. Украинский олигарх, депутат Верховной рады Сергей Тарута выразил недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой, заявив об их некомпетентности. Слова предпринимателя приводит испанская газета El Mundo.

"Ни одна администрация президента не продемонстрировала такого уровня некомпетентности", - считает олигарх.

По его версии, западные союзники Киева давили на Украину, чтобы она начала свое контрнаступление, которое не имело шансов на успех. "Мне жаль это говорить, но ответственность ложится в основном на плечи Запада, - отметил Тарута. - Проблема в том, что мы заплатили жизнями, а им остается беспокоиться только об опросах".

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. 16 января президент России Владимир Путин заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что операция так и не принесла Украине значимых результатов. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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