Войти
ТАСС

"Канопус-В" зафиксировал последствия подземных толчков в Казахстане

411
0
0
Макет спутника "Канопус-В"
Макет спутника "Канопус-В".
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

В 278 км на юго-восток от Алма-Аты была зарегистрирована вторая волна подземных толчков, отмечает госкорпорация

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Космический аппарат Роскосмоса "Канопус-В" зафиксировал последствия подземных толчков в Казахстане. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Космический аппарат "Канопус-В" зафиксировал последствия землетрясения в Казахстане - здесь в 278 км на юго-восток от Алматы была зарегистрирована вторая волна подземных толчков", - говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram.

В ночь на 23 января в Китае произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр располагался на расстоянии 121 км к западу от китайского уезда Аксу и в 270 км к юго-востоку от Алма-Аты. Подземные толчки ощущались в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Азербайджане. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Казахстан
Киргизия
Китай
Узбекистан
Продукция
Канопус-В
Компании
Роскосмос
Похожие новости
15.06.2022
Белоруссия приняла решение стать постоянным членом Шанхайской организации сотрудничества
28.07.2021
Профессор Михаил Станчев: черноморский регион — откуда исходит угроза миру? (Факти, Болгария)
06.09.2017
Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
09.04.2015
Россия вышла на прорыв в области противовоздушной обороны
10.04.2014
О Швабе. Сила света
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 12:13
  • 1
Генконструктор РКК "Энергия" представил проект космоплана для РОС
  • 24.01 12:13
  • 58643
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.01 12:03
  • 9
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 24.01 09:59
  • 0
В Скандинавских странах население начало готовиться к войне НАТО с Россией
  • 24.01 05:13
  • 376
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.01 01:27
  • 1
Дания приобретет БЛА большой продолжительности полета для использования в Арктике
  • 23.01 17:47
  • 1
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 23.01 17:42
  • 123
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 23.01 17:39
  • 1
Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский
  • 23.01 13:29
  • 3
В России рассказали о разработке истребителя шестого поколения
  • 23.01 12:42
  • 16
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 23.01 05:25
  • 177
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 23.01 03:29
  • 1
Стало известно о новой энергетике РОС
  • 23.01 03:13
  • 1
Принимаются необходимые меры для защиты от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге - Кремль
  • 22.01 23:31
  • 5
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост