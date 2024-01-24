В 278 км на юго-восток от Алма-Аты была зарегистрирована вторая волна подземных толчков, отмечает госкорпорация

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Космический аппарат Роскосмоса "Канопус-В" зафиксировал последствия подземных толчков в Казахстане. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Космический аппарат "Канопус-В" зафиксировал последствия землетрясения в Казахстане - здесь в 278 км на юго-восток от Алматы была зарегистрирована вторая волна подземных толчков", - говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram.

В ночь на 23 января в Китае произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр располагался на расстоянии 121 км к западу от китайского уезда Аксу и в 270 км к юго-востоку от Алма-Аты. Подземные толчки ощущались в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Азербайджане.